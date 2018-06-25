Закрила носа і рота ганчіркою й викинула у відро: волинянка, яка вбила своє немовля, не сидітиме в тюрмі





Такий вирок днями виніс Любешівський районний суд.



Нагадаємо,



Через кровотечу саму породіллю забрали у лікарню, мертве тіло немовляти згодом знайшли у будинку правоохоронці.



До обставин, що пом’якшують покарання, суд відніс щире каяття жінки. Таких, що обтяжують покарання, суд не знайшов.



Тож суд вирішив покарати жінку, що вбила свою новонароджену дитину, призначивши їй три роки «умовно».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка з села Невір Любешівського району, яка у липні минулого року народила вдома та вбила немовля, відбулася «умовним» покаранням.Такий вирок днями виніс Любешівський районний суд.Нагадаємо, трагедія сталася 13 липня . Жінка народила дитину в себе вдома, самостійно ж перерізала їй пуповину й одразу ж, закривши носа і рота ганчір’ям, помістила тіло немовляти в пакет, а тоді – у відро та залишила в кімнаті, де відбулися пологи Через кровотечу саму породіллю забрали у лікарню, мертве тіло немовляти згодом знайшли у будинку правоохоронці.До обставин, що пом’якшують покарання, суд відніс щире каяття жінки. Таких, що обтяжують покарання, суд не знайшов.Тож суд вирішив покарати жінку, що вбила свою новонароджену дитину, призначивши їй три роки «умовно».

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