В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи

Мешканці села Пляшева, на теренах якого свого часу відбувалось багато історичних подій, зокрема і битва під Берестечком, занепокоєні тим, що ліцей у їхньому селі хочуть оптимізувати, а частину учнів (10 - 11 клас ) змусити навчатися в іншому навчальному закладі, у смт. Демидівка, що за 15 км.Ліцей, який після об’єднання громад належить до Демидівської селищної ради? планують реорганізувати у дев’ятирічну школу, через ніби то брак коштів і учнів.Але школа, переконують батьки, аж ніяк не гальмує розвиток села, і витрати на її утримання не є зайвою статтею видатків місцевого бюджету. Учні ж теж хочуть ходити й надалі в свій рідний ліцей. Вчителі і випускники школи – теж проти.Минулоріч Пляшевський ліцей відсвяткував 50-річчя і це такий «подарунок» підготувала влада, кажуть місцеві.На сторінці у соцмережі депутата Демидівської селищної ради, йдеться про підсумок роботи сесії ради від 8 лютого, де йшлося про школи.Зокрема, депутат пише: «Традиційний стислий підсумок роботи сесії з мого погляду. Сьогодні більш, ніж 5 годин проходила 14 чергова сесія Демидівської селищної ради. Майже 90 питань. Розглянули питання про оптимізацію мережі закладів освіти, до обговорення долучилися вчителі і батьки з Пляшевої і Вербня. Дійшли згоди, що потрібно провести публічні громадські обговорення, для цього створили комісію у складі всіх зацікавлених сторін. Оптимізація шкіл викликана об'єктивними причинами, обмеженим фінансуванням з держбюджету, зниженням кількості дітей у селах. І це питання виникло не сьогодні чи вчора, а ще задовго до створення ОТГ. Відступати нам немає куди, потрібно мудро підійти до цього питання, адже від цього залежить майбутнє підростаючого покоління".На сесію, де розглянули це питання, з протестом поїхали 12 батьків учнів ліцею села Пляшева. Виступив голова батьківського комітету отецьБатьки просять не закривати заклад, називаючи такі аргументи:1.Волевиявлення дітей і батьків.1. Пляшева - історичне село. На базі ліцею щорічно триває обласний фізкультурно- патріотичний фестиваль «Козацький гарт».2. Ліцей розрахований на 300 учнівських місць… Cвітлі, затишні класи; сучасний комп’ютерний кабінет, обладнаний мультимедійним комплексом із швидкісним доступом до Інтернету; майстерня; їдальня, де діти на 100% забезпечені гарячим харчуванням. Учні мають всі умови для розвитку власних здібностей та нахилів у гуртках науково-технічного, мистецького та спортивного напрямів.4. У Пляшевському ліцеї працюють досвідчені педагоги.5. Учні здобувають успіхи у різних олімпіадах, конкурсах.6.Нещодавно відбулася заміна вікон на енергозберігаючі.7. Біля ліцею є сучасний гуртожиток зі всіма умовами та зручностями.8.Віддаленість від Демидівки. Чого доїжджати? Хто супроводжуватиме? Які дороги? Погода?? ? Батьки учнів побоюються, що їхнім дітям доведеться далеко добиратися на навчання. На даний момент шкільний автобус щодня підвозить дітей за маршрутом Пляшева -Солонів - Острів - Глибока Долина - Пляшева.9. Прекрасний сайт ліцею http://pl-school.at.ua/10. Зрештою, школа 50 років була середньою... Зараз є 85 учнів.Більше того, мешканці Пляшеви переконують, що всі разом повинні рятувати не лише школу, а й село. Бо, мовляв, якщо зневіра вкоріниться, молодь виїжджатиме й надалі. Молоді сім'ї теж, бо знатимуть, що їхні діти будуть позбавлені права нормально здобувати освіту. Тож селяни просять селищну раду почути позицію громади.