На Волині злодії розбирають залізничні колії

Двоє жителів Ковельського району розбирали колії та крали деталі до них. Вочевидь для того, аби здати на металобрухт.Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.Правоохоронці встановили 7 фактів крадіжок. Зокрема, на недіючій під'їзній колії №34 станції Вербка поблизу військової частини А-2042 демонтували верхню будову колії та викрали 38 металевих накладок та 76 стикових металевих гвинтів з гайками.Окрім того, зловмисники орудували на залізничних перегонах Ковель - Мацеїв; Вербка-Камінь-Каширський; Голоби-Радошин та станції Ковель.Відтак, чоловіки завдали виробничому підрозділу «Ковельська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» майнової шкоди на 38,5 тисяч гривень.Проте в ході слідства вони обоє погодились підписати з потерпілою юрособою угоду про примирення, а тому суд призначив їм обом покарання у виді 2 років іспитового терміну.