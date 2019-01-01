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На Волині злодії розбирають залізничні колії

На Волині злодії розбирають залізничні колії
Двоє жителів Ковельського району розбирали колії та крали деталі до них. Вочевидь для того, аби здати на металобрухт.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.

Правоохоронці встановили 7 фактів крадіжок. Зокрема, на недіючій під'їзній колії №34 станції Вербка поблизу військової частини А-2042 демонтували верхню будову колії та викрали 38 металевих накладок та 76 стикових металевих гвинтів з гайками.

Окрім того, зловмисники орудували на залізничних перегонах Ковель - Мацеїв; Вербка-Камінь-Каширський; Голоби-Радошин та станції Ковель.

Відтак, чоловіки завдали виробничому підрозділу «Ковельська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» майнової шкоди на 38,5 тисяч гривень.

Проте в ході слідства вони обоє погодились підписати з потерпілою юрособою угоду про примирення, а тому суд призначив їм обом покарання у виді 2 років іспитового терміну.

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Теги: злодії, колія, крадіжка, суд
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