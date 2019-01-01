На Волині злодії розбирають залізничні колії
Сьогодні, 01:31
Двоє жителів Ковельського району розбирали колії та крали деталі до них. Вочевидь для того, аби здати на металобрухт.
Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Правоохоронці встановили 7 фактів крадіжок. Зокрема, на недіючій під'їзній колії №34 станції Вербка поблизу військової частини А-2042 демонтували верхню будову колії та викрали 38 металевих накладок та 76 стикових металевих гвинтів з гайками.
Окрім того, зловмисники орудували на залізничних перегонах Ковель - Мацеїв; Вербка-Камінь-Каширський; Голоби-Радошин та станції Ковель.
Відтак, чоловіки завдали виробничому підрозділу «Ковельська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» майнової шкоди на 38,5 тисяч гривень.
Проте в ході слідства вони обоє погодились підписати з потерпілою юрособою угоду про примирення, а тому суд призначив їм обом покарання у виді 2 років іспитового терміну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Правоохоронці встановили 7 фактів крадіжок. Зокрема, на недіючій під'їзній колії №34 станції Вербка поблизу військової частини А-2042 демонтували верхню будову колії та викрали 38 металевих накладок та 76 стикових металевих гвинтів з гайками.
Окрім того, зловмисники орудували на залізничних перегонах Ковель - Мацеїв; Вербка-Камінь-Каширський; Голоби-Радошин та станції Ковель.
Відтак, чоловіки завдали виробничому підрозділу «Ковельська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» майнової шкоди на 38,5 тисяч гривень.
Проте в ході слідства вони обоє погодились підписати з потерпілою юрособою угоду про примирення, а тому суд призначив їм обом покарання у виді 2 років іспитового терміну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодії розбирають залізничні колії
Сьогодні, 01:31
В Україні започаткували нову медичну професію
Сьогодні, 00:28
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 23:35