У луцьких будівельників зросте зарплата

У Луцьку підвищать зарплату будівельникам, що зводять об'єкти комунальної власності.Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Розмір кошторисної заробітної плати під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення становитиме 10 100 гривень. Зарплату під час проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та прибудинкових територій підвищили до 9 000 гривень.За словами начальника управління капітального будівництва, у сусідніх областях заробітна плата будівельників значно перевищує 10 тисяч гривень. Наприклад, у Львові вона складає біля 14 тисяч. Тож прогнозують, що таке рішення покращить кадрову ситуацію та не допустить відтік кваліфікованих спеціалістів за межі міста і країни.