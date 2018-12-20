Орден «За мужність» від Президента отримає учасниця Революції Гідності з Волині
Сьогодні, 13:56
Волинянку Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.
Відповідний указ 20 лютого підписав Президент України Петро Порошенко.
За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність учасницю Революції Гідності з Волинської області Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.
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Відповідний указ 20 лютого підписав Президент України Петро Порошенко.
За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність учасницю Революції Гідності з Волинської області Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.
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