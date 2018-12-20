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Орден «За мужність» від Президента отримає учасниця Революції Гідності з Волині

Орден «За мужність» від Президента отримає учасниця Революції Гідності з Волині
Волинянку Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.

Відповідний указ 20 лютого підписав Президент України Петро Порошенко.

За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність учасницю Революції Гідності з Волинської області Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.

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Теги: орден, Президент, Волинь, Революція Гідності
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