Орден «За мужність» від Президента отримає учасниця Революції Гідності з Волині

Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.



Відповідний указ 20 лютого підписав Президент України Петро Порошенко.



За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність учасницю Революції Гідності з Волинської області Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкунагородять орденом «За мужність» III ступеня.Відповідний указ 20 лютого підписав Президент УкраїниЗа громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність учасницю Революції Гідності з Волинської області Вікторію Романчук нагородять орденом «За мужність» III ступеня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію