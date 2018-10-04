Екологія, здоров’я, інвестори: що принесе Волині каналізування Світязя

Будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд у селах, розташованих навколо озера Світязь, дозволить покращити екологію та привабить нових інвесторів на Волинь.Основні аспекти проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» обговорили на стартовій конференції у вівторок, 19 лютого.Нагадаємо, що проект реалізовується у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Загальна вартість проекту становить 6,5 мільйонів євро, з яких 90% надає Європейський союз та ще 10% має внести українська сторона.Наразі забруднення навколишнього середовища – основна проблема Шацького району. Кількість відпочивальників збільшується з кожним роком, проте інфраструктура населених пунктів не покращується, а відтак нечистоти з приватного сектору потрапляють у воду.Будівництво каналізаційної мережі допоможе покращити якість питної води в регіоні та екологічний стан озер, а також створить умови для розвитку готельного бізнесу і приваблення нових інвесторів.Українська сторона вже отримала 35% грантових коштів, вони надійшли на рахунки Шацької РДА у жовтні 2018 року. Другий платіж Євросоюз здійснить після того, як буде освоєно не менше 70% попереднього траншу. Ще один платіж європейські партнери здійснять після завершення усіх робіт, тобто орієнтовно у 4 кварталі 2020 року.Основні заходи, заплановані проектом – це будівництво каналізаційної мережі та каналізаційних очисних споруд у західній частині смт. Шацьк, с. Гаївка та Мельники. А також будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Світязь і Пульмо.Директор Департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДАзауважив, що виконання проекту є надзвичайно важливим, як для України, так і для нашого партнера – Польщі, адже маючи спільні кордони, країни ділять між собою і екологічні проблеми.«Основна мета проекту – покращення транскордонної співпраці між нашими регіонами, оскільки мета програми «Польща-Білорусь-Україна» - це транскордонна співпраця між прикордонними територіями наших трьох держав. Волинська область входить у цей проект, як прикордонна територія, ми маємо границі з Польщею та Білоруссю. А стратегічними цілями є покращення рівня життя людей, створення інструментів для покращення мобільності, капіталу, людей, покращення екологічної ситуації. Тому сьогодні це питання надзвичайно важливе. Екологічні проблеми – це проблеми, які мають глобальний характер. Якщо є проблема у нас в Шацьку, то вона буде стосуватися і польської території. Якщо стається негативна ситуація у Польщі, то вона так само на кордоні не закінчується. Тому проект надзвичайно важливий та необхідний», – зазначив Ігор Чуліпа.Реалізовує проект львівська фірма, яка виграла тендер на проведення робіт. Керівник підрядної організації ТОВ «Вельт-Капітал»розповів, що у листопаді - грудні 2018 року змонтували вже близько 20% напірної каналізації та 4 км самопливної каналізації по селищах навколо озера Світязь.«До початку курортного сезону плануємо змонтувати, вкласти та засипати всі самопливні каналізаційні системи у межах відпочинкової курортної зони у межах Шацька, Світязя, Пульмо, аби забезпечити нормальний відпочинок людям, які приїдуть влітку. До кінця року ми плануємо взагалі змонтувати всі каналізаційні системи, щоб забезпечити монтаж обладнання, яке включає в себе 21 насосну станцію по трьох системах каналізації та три системи очисних споруд. Ці роботи ми маємо закінчити до жовтня 2020 року, включаючи випробовування, пуско-налагоджувальні роботи і здачу в експлуатацію», – розповів Олександр Долгов.Разом з цим підрядник зауважив, що на території Шацького району буде створено 100 нових робочих місць, на які влаштовуватимуть місцеве населення. А відтак, люди будуть забезпеченні роботою, а податки йтимуть в бюджет району.Важливу роль у реалізації проекту беруть і польські партнери, на конференції вони поділилися досвідом каналізування території навколо озера Білого, що розташоване у ґміні Влодава Люблінського воєводства. Партнери сподіваються, що реалізація проекту допоможе зменшити поширення хвороб людей та тварин у Волинській області та Люблінському воєводстві, поліпшить санітарно-епідеміологічний стан в районі Шацьких озер, знизить рівень сезонної захворюваності, пов’язаної з забрудненням води та підвищить загальну культуру водокористування серед населення та відпочиваючих.