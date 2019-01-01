вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину. ВІДЕО

Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину. ВІДЕО
Дві волинські бригади екстреної медичної допомоги візьмуть участь у ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі 2019».

Про це на своїй сторінці у facebook інформує Волинський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф.

"Волинь будуть представляти переможці ІІІ Волинського чемпіонату бригад ЕМД: лікарська бригада Ківерцівського відділення ЕМД та фельдшерська бригада Любомльського ЕМД.

Участь в таких серйозних змаганнях хороша можливість перевірити рівень професійної майстерності працівників бригад ЕМД. В сьогоднішніх умовах такі навчання - це реальне реформування системи ЕМД.

Бажаємо успіхів нашим колегам!", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медичне ралі, бригада, швидка, екстрена допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зробити 4 з 16: як можуть змінитися межі районів Волині після укрупнення
Сьогодні, 22:48
Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
«Це дуже сильний фільм», – луцька пенсіонерка після перегляду фільму «Крути». ФОТО
Сьогодні, 21:39
У Луцьку за хабар судили працівника патрульної поліції
Сьогодні, 21:16
Волинські лікарі спростували міфи про ацетон у дітей
Сьогодні, 20:43
Схожі новини
«Люди швидше помруть, ніж доїде «швидка»: волиняни скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО «Люди швидше помруть, ніж доїде «швидка»: волиняни скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
16 лютий, 14:04
Волинські медики нарікають на зношеність «швидких» Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»
14 лютий, 08:19
Волинський священик УПЦ (МП) потрапив в лікарню після зборів щодо переходу до ПЦУ Волинський священик УПЦ (МП) потрапив в лікарню після зборів щодо переходу до ПЦУ
11 лютий, 13:21
На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом
24 січень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
19 лютий, 18:59
 1
Зробити 4 з 16: як можуть змінитися межі районів Волині після укрупнення
Сьогодні, 22:48
 0
Волинські бригади «швидких» поїхали на медичне ралі на Тернопільщину. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
 0
«Це дуже сильний фільм», – луцька пенсіонерка після перегляду фільму «Крути». ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
У Луцьку за хабар судили працівника патрульної поліції
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8