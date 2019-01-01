Чоловік, який вкрав зупинку на Волині, отримав штраф
Сьогодні, 11:45
Чоловік, який 1 січня цього року вкрав зупинку громадського транспорту у Маневицькому районі, відбувся 850 гривнями штрафу.
Такий вирок днями виніс Маневицький районний суд.
Нагадаємо, 2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту. Поліція швидко з’ясувала, що злочин скоїв 27-річний місцевий житель.
Із матеріалів справи відомо, що він розібрав металевий каркас, завантажив його на підводу та повіз. Своїми діями він завдав Красновільській сільській раді, на балансі якої знаходилася зупинка, збитків на понад 5 700 гривень. Їх чоловік повністю відшкодував й розкаявся у скоєному.
Тож суд вирішив призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.
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Такий вирок днями виніс Маневицький районний суд.
Нагадаємо, 2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту. Поліція швидко з’ясувала, що злочин скоїв 27-річний місцевий житель.
Із матеріалів справи відомо, що він розібрав металевий каркас, завантажив його на підводу та повіз. Своїми діями він завдав Красновільській сільській раді, на балансі якої знаходилася зупинка, збитків на понад 5 700 гривень. Їх чоловік повністю відшкодував й розкаявся у скоєному.
Тож суд вирішив призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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