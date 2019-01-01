На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату

Громада церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Житані Володимир-Волинського району прийняла рішення відректися від приналежності до УПЦ (МП) і перейти до Православної церкви України.Збори з цього приводу відбулися у селі сьогодні, 21 лютого.Зауважимо, що тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ,Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.Тепер цей список поповнила ще й церква села Житані.