Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 17:36
У селі Маньків Локачинського району відбулися парафіяльні збори релігійної громади церкви щодо переходу до Православної церкви України.
Про це стало відомо сьогодні, 21 лютого.
Із 116 присутніх прихожан, "за" проголосувало 101, "утримались" -15. Слід зауважити, що "проти" не було жодного голосу.
Зауважимо, що тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ, 15 єпархій перейшли до нової церкви.
Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.
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Про це стало відомо сьогодні, 21 лютого.
Із 116 присутніх прихожан, "за" проголосувало 101, "утримались" -15. Слід зауважити, що "проти" не було жодного голосу.
Зауважимо, що тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ, 15 єпархій перейшли до нової церкви.
Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.
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