Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ





Про це стало відомо сьогодні, 21 лютого.



Із 116 присутніх прихожан, "за" проголосувало 101, "утримались" -15. Слід зауважити, що "проти" не було жодного голосу.



Зауважимо, що тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ,



Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Маньків Локачинського району відбулися парафіяльні збори релігійної громади церкви щодо переходу до Православної церкви України.Про це стало відомо сьогодні, 21 лютого.Із 116 присутніх прихожан, "за" проголосувало 101, "утримались" -15. Слід зауважити, що "проти" не було жодного голосу.Зауважимо, що тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ, 15 єпархій перейшли до нової церкви Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.

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