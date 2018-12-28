У Луцьку гниле дерево створило небезпечний тунель біля дитмайданчика





Про це на сайті Ірина Пащук.



«Поблизу величезної ялинки, яку прикрашають на зимові свята, у дитячому містечку по проспекту Молоді вздовж будинку 13 росте, а краще сказати гниє та сохне старезна верба, половина дерева лягла на невеличкі плодові деревця і утворила небезпечний тунель прямо над пішохідною заасфальтованою доріжкою» ,- написала авторка петиції.



За її словами, вже 15 років вона спостерігає, як комунальники обходять це дерево і нічого з ним не роблять.



«Воно у жахливому стані, і кожного вітряного дня чекаю, так би мовити, новин, що впало і вбило когось. Питання: для кого воно там? Півдерева відсохло і лежить відірване від стовбура на навколишніх деревцях новеньких, а інша половина повністю перекриває сонячні промені мешканцям 13-го будинку, як мінімум квартирам з 10м. До речі, я не мешкаю в 13му. Прошу і наполягаю і стою навколішки - побачте і почуйте. Я також за екологію але це небезпека для жителів навколишніх будинків а також дітей, що ходять тією дорогою щодня до художньої школи», - звертається жінка до компетентних структур.



Наразі триває збір підписів щодо цієї петиції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді, 13 просять прибрати величезну напівгнилу вербу, яка становить загрозу для життя та здоров’я людей.Про це на сайті Єдиної системи місцевих петицій написала лучанка«Поблизу величезної ялинки, яку прикрашають на зимові свята, у дитячому містечку по проспекту Молоді вздовж будинку 13 росте, а краще сказати гниє та сохне старезна верба, половина дерева лягла на невеличкі плодові деревця і утворила небезпечний тунель прямо над пішохідною заасфальтованою доріжкою» ,- написала авторка петиції.За її словами, вже 15 років вона спостерігає, як комунальники обходять це дерево і нічого з ним не роблять.«Воно у жахливому стані, і кожного вітряного дня чекаю, так би мовити, новин, що впало і вбило когось. Питання: для кого воно там? Півдерева відсохло і лежить відірване від стовбура на навколишніх деревцях новеньких, а інша половина повністю перекриває сонячні промені мешканцям 13-го будинку, як мінімум квартирам з 10м. До речі, я не мешкаю в 13му. Прошу і наполягаю і стою навколішки - побачте і почуйте. Я також за екологію але це небезпека для жителів навколишніх будинків а також дітей, що ходять тією дорогою щодня до художньої школи», - звертається жінка до компетентних структур.Наразі триває збір підписів щодо цієї петиції.

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