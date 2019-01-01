Це ніби кошмарний сон, – чоловік загиблої у моторошній аварії під Луцьком. ВІДЕО

Юрій Швець, дружина якого



Юрій Швець розповів, що трагедія сталася, коли дружина поверталася з роботи, - пишуть



«Моя дружина вчора верталася з роботи додому на «Морячок-таксі», їхали десь в 5-7 годині. Позаду них їхав цей. Одразу кажу: якщо якісь його товариші, друзі чи супер-пупер впливові знайомі будуть звертатись, то нам байдуже! Нам не треба жодної допомоги, не видзвонюйте до нас, не шукайте. Він повинен отримати покарання згідно з чинним законодавством. Я кажу про Геннадія Єпіфановича, колишнього начальника карного розшуку поліції. Ця п’яна «людина» повинна отримати покарання, бо він на той світ відправив двох людей. Невинні люди їхали додому, а це п’яне би*ло дозволяє собі сідати за кермо нетверезим.



Його потрібно покарати, щоб знайомі не «зам’яли» справу. Звертаюся до правоохоронців: повірте мені, мені дуже важко, емоції дуже сильні, складні, таке відчуття, що це якийсь кошмарний сон. Покарати необхідно, щоб він не вчиняв подібного й інші думали головою», – наголосив Юрій Швець.



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Також чоловік додав, що стан дочки після аварії нормалізується.



«Дитина зараз у лікарні. Через 2-3 дні їй треба буде робити операцію на гомілці, є забої легенів, гематоми на обличчі. В принципі, кажуть лікарі, стан нормальний. Ще тиждень-два і наша Христинка буде вдома.



А похорон Софії буде завтра на 12:00 в селі Небіжка, хто небайдужий – приходьте, хай вас таке горе обходить стороною», – каже Юрій Швець.







Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми отримала і 9-річна донька загиблої, її госпіталізували.



Водієм Mercеdеs виявився екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Зі слів свідків, чоловік був напідпитку і від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , дружина якого загинула в ДТП за участю екс-поліцейського, просить правоохоронців не зам’яти справу, а покарати винного. Він каже: «Колишніх поліцейських не буває, але винуватця аварії треба покарати».Юрій Швець розповів, що трагедія сталася, коли дружина поверталася з роботи, - пишуть Волинські новини «Моя дружина вчора верталася з роботи додому на «Морячок-таксі», їхали десь в 5-7 годині. Позаду них їхав цей. Одразу кажу: якщо якісь його товариші, друзі чи супер-пупер впливові знайомі будуть звертатись, то нам байдуже! Нам не треба жодної допомоги, не видзвонюйте до нас, не шукайте. Він повинен отримати покарання згідно з чинним законодавством. Я кажу про Геннадія Єпіфановича, колишнього начальника карного розшуку поліції. Ця п’яна «людина» повинна отримати покарання, бо він на той світ відправив двох людей. Невинні люди їхали додому, а це п’яне би*ло дозволяє собі сідати за кермо нетверезим.Його потрібно покарати, щоб знайомі не «зам’яли» справу. Звертаюся до правоохоронців: повірте мені, мені дуже важко, емоції дуже сильні, складні, таке відчуття, що це якийсь кошмарний сон. Покарати необхідно, щоб він не вчиняв подібного й інші думали головою», – наголосив Юрій Швець.Також чоловік додав, що стан дочки після аварії нормалізується.«Дитина зараз у лікарні. Через 2-3 дні їй треба буде робити операцію на гомілці, є забої легенів, гематоми на обличчі. В принципі, кажуть лікарі, стан нормальний. Ще тиждень-два і наша Христинка буде вдома.А похорон Софії буде завтра на 12:00 в селі Небіжка, хто небайдужий – приходьте, хай вас таке горе обходить стороною», – каже Юрій Швець.Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми отримала і 9-річна донька загиблої, її госпіталізували.Водієм Mercеdеs виявився екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Зі слів свідків, чоловік був напідпитку і від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився.

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