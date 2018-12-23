Зупинки, ремонт доріг та рекреаційні пункти: як волинські лісівники співпрацюють з громадами

Ратнівський, Старовижівський, Камінь-Каширський, Маневицький, Горохівський, Любомльський, Ківерцівський, Локачинський – райони, де відбулося вже найбільше зустрічей лісівників із громадами.Практика, яка за два роки на Волині прижилася, дає свої результати. І не лише у вигляді спільно реалізованих завдань та вирішених проблем, важливих для громади, а й у самому сприйнятті професії лісівника та значення державного лісогосподарського підприємства для громади, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Зокрема зустрічі у селах Галичани, Звиняче, Цегів Горохівського р-ну та у с. Привітне (Привітненська ОТГ) Локачинського показали: ситуація із всиханнями соснових лісів знайома і болить кожному у громаді. Не менш важливо як для лісівників, так і для громади вирішувати проблеми засмічення лісу. Тож у результаті напрацьовуються спільні рішення та завдання обох сторін. Те ж стосується і проблеми незаконних рубок та пожеж.Під час цих зустрічей лісівники розповіли також, що протягом минулого року ДП «Горохівське ЛМГ» сплатило податків та платежів у сумі понад 7 млн грн. Зокрема до бюджету Галичанської сільської ради за 2018 рік надійшло 46 209 тис. грн, до Цегівської – 27 654 тис. грн, Привітненської ОТГ – 200 214 тис. грн.Працівники державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» вже прозвітували у Торчинській, Городищенській ОТГ, Романівській та Піддубцівській сільських радах.Окрім звіту про основні досягнення та проблеми лісгоспу і окремих лісництв, доповідачі зазначали: прикро розуміти, що в інформаційному просторі завідомо, з метою дискредитації роботи лісівників, поширюються чутки про державні лісгоспи як зло для лісу і що ліси потрібно віддати у приватні руки."Зокрема по ДП «Ківерцівське ЛГ» у 2018 році підприємством витрачено 23 млн 539 тис. грн на ведення лісового господарства. Чи багато приватних інвесторів сьогодні готові вкласти такі кошти у ліси, які у розряд пристигаючих перейдуть через десятки років? Їх немає! Але є велика кількість охочих отримати у користування пристигаючі ліси сьогоднішні.Окремо відзначався і той факт, що колектив лісгоспу є активною частиною громади, бере безпосередню участь у вирішенні її потреб та проблем. Лісівники також є депутатами ОТГ і сільських рад і готові брати на себе відповідальність", - йдеться у повідомленні.Директори Любомльського та Прибузького лісгоспів Володимир Туревич та Володимир Корецький звітували перед місцевою владою та депутатським корпусом під час сесії Любомльської ОТГ.Володимир Туревич розповів, що крім основної роботи, вдалося реалізувати проекти, важливі для всієї громади. Зокрема у 2018 році збудували новий великий рекреаційний пункт у межах міста «Край міста», його відкриття відбулося на День працівника лісу – в рамках фестивалю. Крім того, на території підприємства діє по всіх лісництвах 45 шт. міні-рекраційних пунктів, облаштованих кострищами, гойдалками.У власному цеху виготовлено та встановлено шість автобусних зупинок – це дерев’яні споруди: у селах Головно, Замлиння, Пустинка, Куснище, м. Любомль, с. Вигнанка. Завершено будівництво автобусної зупинки у с. Скиби.Належна увага приділяється будівництву лісових доріг. Так, за 2018 рік, зокрема, у держлісгоспі збудували понад 6 кілометрів.Прозвітували під час чергової сесії Колківської ОТГ і ДП «Поліське ЛГ». Головний лісничий Анатолій Іщик відзначив, що упродовж 2018 року була тісна співпраця між Колківською об’єднаною громадою та Поліським лісгоспом. ДП «Поліське ЛГ» посприяло у виділенні пиломатеріалів для школи у селі Розничі, встановило автобусну зупинку в селі Семки, подбало про забезпечення сімей загиблих учасників АТО дровами паливними.На сесію Копиллівської сільської ради , що відбулася 12 лютого, був запрошений лісничий Розничівського лісництва Микола Куран. Голова сільської ради Костянтин Давидюк відмітив, що ДП «Поліське ЛГ» провело своїми силами грейдерування дороги в межах населеного пункту Копилля. Громада сподівається на подальшу результативну співпрацю у 2019 році.