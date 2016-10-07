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На Волині чоловік зламав дідусю щелепу через розкидане сміття

На Волині чоловік зламав дідусю щелепу через розкидане сміття
У місті Устилуг п’яний чоловік накинувся з кулаками на дідуся та зламав йому щелепу. Причина конфлікту — розкидане побутове сміття.

Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського суду.

В документі зазначено, що подія трапилась у серпні 2018 року поблизу входу на пропускний пункт «Устилуг-Зосін». Тоді п’яний чоловік зацідив в лице дідусю і він впав. І хоча хуліган вдарив лише один раз, потерпілий отримав серйозну травму щелепи.

У суді нападник заявив, що просив у старенького вибачення за скоєне та відшкодував йому частину збитків.

Потерпілий в свою чергу також просив суворо обвинуваченого не карати.

Відтак, Володимир-Волинський міський суд призначив хулігану покарання у виді арешту на 6 місяців з іспитовим терміном в рік.

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Теги: дідусь, зламана щелепа, суд, сміття
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