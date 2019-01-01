Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою

Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.



Про це повідомляють на сайті Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.



Заявляють, що Володимир Гелета стріляв у людей, вигукуючи при цьому при цьому: "Я стріляю" а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати".



Відомо, що ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.



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Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрейвідкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.Про це повідомляють на сайті Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.Заявляють, що Володимир Гелета стріляв у людей, вигукуючи при цьому при цьому: "Я стріляю" а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати".Відомо, що ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці проголосували за перехід сільського храму до Православної церкви України . Утім, прихильники не хочуть віддавати храм, тож наразі у селі обидві сторони перебувають під церквою та конфліктують.

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