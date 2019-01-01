вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою

Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою
Сьогодні, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.

Про це повідомляють на сайті Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.

Заявляють, що Володимир Гелета стріляв у людей, вигукуючи при цьому при цьому: "Я стріляю" а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати".

Відомо, що ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»


Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці проголосували за перехід сільського храму до Православної церкви України. Утім, прихильники не хочуть віддавати храм, тож наразі у селі обидві сторони перебувають під церквою та конфліктують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жидичин, Свято-Миколаївський монастир, стрілялина, Володимир Гелета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою
Сьогодні, 07:01
Єпископ з Волині зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм
Сьогодні, 05:36
Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Сьогодні, 04:32
На Хмельниччині екс-даішник організував «бізнес» з виготовлення фальсифікованого алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 03:09
Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво
Сьогодні, 01:23
Схожі новини
У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки» У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
22 лютий, 20:30
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
22 лютий, 18:01
У селі під Луцьком вандали постійно руйнують пам’ятник на могилі монаха У селі під Луцьком вандали постійно руйнують пам’ятник на могилі монаха
22 лютий, 10:49
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
17 лютий, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою
Сьогодні, 07:01
 0
Єпископ з Волині зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм
Сьогодні, 05:36
 0
Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Сьогодні, 04:32
 0
На Хмельниччині екс-даішник організував «бізнес» з виготовлення фальсифікованого алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 03:09
 0
Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво
Сьогодні, 01:23
 0
Медіа
відео
1/8