Під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою
Сьогодні, 07:01
Сьогодні, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.
Про це повідомляють на сайті Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.
Заявляють, що Володимир Гелета стріляв у людей, вигукуючи при цьому при цьому: "Я стріляю" а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати".
Відомо, що ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці проголосували за перехід сільського храму до Православної церкви України. Утім, прихильники не хочуть віддавати храм, тож наразі у селі обидві сторони перебувають під церквою та конфліктують.
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Про це повідомляють на сайті Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.
Заявляють, що Володимир Гелета стріляв у людей, вигукуючи при цьому при цьому: "Я стріляю" а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати".
Відомо, що ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці проголосували за перехід сільського храму до Православної церкви України. Утім, прихильники не хочуть віддавати храм, тож наразі у селі обидві сторони перебувають під церквою та конфліктують.
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