Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога

Важкопораненому 56-річному жителю села Гірка Полонка Луцького районупотрібна допомога у лікуванні.Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтеркаЗазначається, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. До цього працював водієм, розвозив по селам хліб. На Сході в серпні 2018 його поранили."...Військові лікарі тоді зробили все можливе, але в те, що Віталій буде жити не вірили самі : «Якщо виживе, то переверне медичні трактати»,- казав тоді Сергій Риженко, головний лікар клініки Мечникова ...", - йдеться у дописі.Чоловік пережив клінічну смерть, 39 складних операцій та інфаркт. На бійця ще попереду чекає низка запланованих військовими медиками операцій.Віталія доглядає його дружина Оля. Жнка працює в Луцьку на швидкій, а зараз у відпустці за свій рахунок.Родина за півроку після поранення годувальника ніколи не просила фінансової допомоги, адже лікування йшло у повному обсязі за державний рахунок."Віталій весь час хотів до дому і лікарі Київського шпиталю його відпустили на 60 днів до наступного блоку операцій.. Це йому вкрай необхідно, бо після перенесеного лише сім’я може дати сил витримати наступні випробування і одужати...", - йдеться у дописі.Тож небайдужих просять допомогти з лікуванням бійця.Список необхідних речей:-срібло в спреї для обробки ран-срібні серветки,-налбуфен,-спеціальні стерильні велики пластирі (мін 23:15 см).Витрати на лікування складають приблизно 20 000 грн на місяць