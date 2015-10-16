Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 11:05
Важкопораненому 56-річному жителю села Гірка Полонка Луцького району Клеху Віталію Олександровичу потрібна допомога у лікуванні.
Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтерка Наталія Попова.
Зазначається, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. До цього працював водієм, розвозив по селам хліб. На Сході в серпні 2018 його поранили.
"...Військові лікарі тоді зробили все можливе, але в те, що Віталій буде жити не вірили самі : «Якщо виживе, то переверне медичні трактати»,- казав тоді Сергій Риженко, головний лікар клініки Мечникова ...", - йдеться у дописі.
Чоловік пережив клінічну смерть, 39 складних операцій та інфаркт. На бійця ще попереду чекає низка запланованих військовими медиками операцій.
Віталія доглядає його дружина Оля. Жнка працює в Луцьку на швидкій, а зараз у відпустці за свій рахунок.
Родина за півроку після поранення годувальника ніколи не просила фінансової допомоги, адже лікування йшло у повному обсязі за державний рахунок.
"Віталій весь час хотів до дому і лікарі Київського шпиталю його відпустили на 60 днів до наступного блоку операцій.. Це йому вкрай необхідно, бо після перенесеного лише сім’я може дати сил витримати наступні випробування і одужати...", - йдеться у дописі.
Тож небайдужих просять допомогти з лікуванням бійця.
Список необхідних речей:
-срібло в спреї для обробки ран
-срібні серветки,
-налбуфен,
-спеціальні стерильні велики пластирі (мін 23:15 см).
Витрати на лікування складають приблизно 20 000 грн на місяць
Картка Привату Клеха Віталій Олександрович
5168 7427 1003 2578
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтерка Наталія Попова.
Зазначається, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. До цього працював водієм, розвозив по селам хліб. На Сході в серпні 2018 його поранили.
"...Військові лікарі тоді зробили все можливе, але в те, що Віталій буде жити не вірили самі : «Якщо виживе, то переверне медичні трактати»,- казав тоді Сергій Риженко, головний лікар клініки Мечникова ...", - йдеться у дописі.
Чоловік пережив клінічну смерть, 39 складних операцій та інфаркт. На бійця ще попереду чекає низка запланованих військовими медиками операцій.
Віталія доглядає його дружина Оля. Жнка працює в Луцьку на швидкій, а зараз у відпустці за свій рахунок.
Родина за півроку після поранення годувальника ніколи не просила фінансової допомоги, адже лікування йшло у повному обсязі за державний рахунок.
"Віталій весь час хотів до дому і лікарі Київського шпиталю його відпустили на 60 днів до наступного блоку операцій.. Це йому вкрай необхідно, бо після перенесеного лише сім’я може дати сил витримати наступні випробування і одужати...", - йдеться у дописі.
Тож небайдужих просять допомогти з лікуванням бійця.
Список необхідних речей:
-срібло в спреї для обробки ран
-срібні серветки,
-налбуфен,
-спеціальні стерильні велики пластирі (мін 23:15 см).
Витрати на лікування складають приблизно 20 000 грн на місяць
Картка Привату Клеха Віталій Олександрович
5168 7427 1003 2578
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 11:05
У центрі Луцька зіткнулись два Renault
Сьогодні, 10:14