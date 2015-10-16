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Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога

Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Важкопораненому 56-річному жителю села Гірка Полонка Луцького району Клеху Віталію Олександровичу потрібна допомога у лікуванні.

Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтерка Наталія Попова.

Зазначається, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. До цього працював водієм, розвозив по селам хліб. На Сході в серпні 2018 його поранили.

"...Військові лікарі тоді зробили все можливе, але в те, що Віталій буде жити не вірили самі : «Якщо виживе, то переверне медичні трактати»,- казав тоді Сергій Риженко, головний лікар клініки Мечникова ...", - йдеться у дописі.

Чоловік пережив клінічну смерть, 39 складних операцій та інфаркт. На бійця ще попереду чекає низка запланованих військовими медиками операцій.

Віталія доглядає його дружина Оля. Жнка працює в Луцьку на швидкій, а зараз у відпустці за свій рахунок.

Родина за півроку після поранення годувальника ніколи не просила фінансової допомоги, адже лікування йшло у повному обсязі за державний рахунок.

"Віталій весь час хотів до дому і лікарі Київського шпиталю його відпустили на 60 днів до наступного блоку операцій.. Це йому вкрай необхідно, бо після перенесеного лише сім’я може дати сил витримати наступні випробування і одужати...", - йдеться у дописі.

Тож небайдужих просять допомогти з лікуванням бійця.

Список необхідних речей:

-срібло в спреї для обробки ран
-срібні серветки,
-налбуфен,
-спеціальні стерильні велики пластирі (мін 23:15 см).

Витрати на лікування складають приблизно 20 000 грн на місяць

Картка Привату Клеха Віталій Олександрович
5168 7427 1003 2578
Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога
Клінічна смерть та 39 операцій: важкопораненому бійцю з Волині потрібна допомога


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Теги: допомога, боєць, поранення
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