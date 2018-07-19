У Луцьку влітку відбудеться грандіозний легкоатлетичний чемпіонат Європи





Це престижні змагання європейського рівня. Два дні, 6 та 7 липня, змагатимуться спортсмени з 8 європейських збірних: України, Білорусі, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та Нідерландів.



Такий представницький турнір у нас проводитиметься вперше.



Тож, 22 лютого відбулося засідання організаційного комітету. Обговорити основні напрямки підготовки до чемпіонату та його проведення зібралися радник міського голови Ігор Поліщук, заступник міського голови Костянтин Петрочук, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик та його заступник Катерина Шкльода, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України, голова Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк, начальник організаційного відділу Олена Барська, генеральний секретар секретаріату Федерації легкої атлетики України Михайло Медведь, представники Федерації легкої атлетики України.





Члени організаційного комітету мають кілька місяців, аби все якнайкраще підготувати.





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