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Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру

Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру
Депутату Луцької міської ради Євгену Ткачуку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру.

Сьогодні, 23 лютого, суд має обрати йому міру запобіжного заходу.

Відомо, що Євген Ткачук провів ніч в ізоляторі тимчасового тримання, звідки його вранці 23 лютого забрали в прокуратуру, де і оголосили про підозру.

Прокурор області повідомив депутату міської ради про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК). І клопотання про взяття під варту подане до Луцького міськрайонного суду.

Нагадаємо, депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.

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Теги: підозра, Євген Ткачук
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Коментарі 2
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Чому вын скандальний? Це довбана барига
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Сумніваюсь,що наш "гуманний"суд запроторить Євгенія.Бабла в нього достатньо,щоб відкупитись.
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