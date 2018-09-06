Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру
Сьогодні, 12:42
Депутату Луцької міської ради Євгену Ткачуку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру.
Сьогодні, 23 лютого, суд має обрати йому міру запобіжного заходу.
Відомо, що Євген Ткачук провів ніч в ізоляторі тимчасового тримання, звідки його вранці 23 лютого забрали в прокуратуру, де і оголосили про підозру.
Прокурор області повідомив депутату міської ради про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК). І клопотання про взяття під варту подане до Луцького міськрайонного суду.
Нагадаємо, депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 23 лютого, суд має обрати йому міру запобіжного заходу.
Відомо, що Євген Ткачук провів ніч в ізоляторі тимчасового тримання, звідки його вранці 23 лютого забрали в прокуратуру, де і оголосили про підозру.
Прокурор області повідомив депутату міської ради про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК). І клопотання про взяття під варту подане до Луцького міськрайонного суду.
Нагадаємо, депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Чому вын скандальний? Це довбана барига
Сумніваюсь,що наш "гуманний"суд запроторить Євгенія.Бабла в нього достатньо,щоб відкупитись.
Останні новини
Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру
Сьогодні, 12:42