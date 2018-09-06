Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру

Євгену Ткачуку, якого



Сьогодні, 23 лютого, суд має обрати йому міру запобіжного заходу.



Відомо, що Євген Ткачук провів ніч в ізоляторі тимчасового тримання, звідки його вранці 23 лютого забрали в прокуратуру, де і оголосили про підозру.



Прокурор області повідомив депутату міської ради про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК). І клопотання про взяття під варту подане до Луцького міськрайонного суду.



Нагадаємо, депутата Луцької міської ради

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