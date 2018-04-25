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Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.

Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука, якого спіймали на хабарі, допитали у ГУНП у Волинській області після того, як оголосили про підозру у скоєнні злочину та повезли назад до ізолятора тимчасового тримання.

Ймовірно, там депутат проведе ще одну ніч, оскільки, за попередньою інформацією, суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться завтра, 24 лютого.

Відомо, що Євген Ткачук провів ніч на 23 лютого в ізоляторі тимчасового тримання, звідки його вранці забрали в прокуратуру.

Прокурор області повідомив депутату міської ради про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК). Клопотання про взяття під варту буде подане до Луцького міськрайонного суду.

З прокуратури ж вже по обіді Євгена Ткачука відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання. Там він очікуватиме судового засідання, під час якого оберуть міру запобіжного заходу.



Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.

За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.

Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.


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Теги: депутат, Євген Ткачук, Луцьк, хабар, вибір редактора
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Коментарі 2
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Швейцарія.Лозанна.Ало,шеф."Все пропало".Що робити?Ми ж разом "захоплювали"Луцьк,а тепер мене кинули...
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Странно, цей депутат недавно активно лобіював будівництво дитячої церкви і його визнали богоугодним релігійні діячі. А тут таке сталось. Біс попутав... чи поганий вплив швейцарців в екзилі?
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