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Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО
Наскільки змінилось поліське село за майже сто років? Якими були хати, вулиці? Якою була поліська природа до меліорації?

На всі ці питання відповість наша сьогоднішня фотопідбірка ретро світлин, які були зроблені невідомим фотографом на Поліссі, з ціллю популяризації нашого краю в ЗМІ.

До слова, раніше ми розповідали, як виглядали мешканці Полісся 90 років тому.
Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО

Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО






Тетяна Яцечко-Блаженко


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Теги: село, Полісся
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