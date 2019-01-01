Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:11
Наскільки змінилось поліське село за майже сто років? Якими були хати, вулиці? Якою була поліська природа до меліорації?
На всі ці питання відповість наша сьогоднішня фотопідбірка ретро світлин, які були зроблені невідомим фотографом на Поліссі, з ціллю популяризації нашого краю в ЗМІ.
До слова, раніше ми розповідали, як виглядали мешканці Полісся 90 років тому.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На всі ці питання відповість наша сьогоднішня фотопідбірка ретро світлин, які були зроблені невідомим фотографом на Поліссі, з ціллю популяризації нашого краю в ЗМІ.
До слова, раніше ми розповідали, як виглядали мешканці Полісся 90 років тому.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО
Сьогодні, 09:00
Мандрівка поліським селом 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:11