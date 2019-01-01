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Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
Інформаційному агентству ВолиньPost вдалось натрапити на нову колекцію світлин, зроблених на території Волині в 1916 році. Автор представлених кадрів невідомий польський військовий фотограф.

На світлинах можемо побачити польських легіонерів, зокрема, уланів.

Восени 1915 року всі формування Легіонів, а це близько п’ятнадцяти тисяч чоловік, перебували на позиціях на Волині. Легіонери відзначилися у боях під Костюхнівкою під час російського наступу в 1916 року.

Окрім польських солдат, на фото можна побачити багато волинську місцевість, споруди зведені солдатами, на першому фото навіть приміщення кінотеатру для військових.
Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах



Джерело фото: https://zbiory.mhf.krakow.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: ретрофото, Волинь, війна, легіонери
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