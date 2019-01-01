Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
Сьогодні, 18:35
Інформаційному агентству ВолиньPost вдалось натрапити на нову колекцію світлин, зроблених на території Волині в 1916 році. Автор представлених кадрів невідомий польський військовий фотограф.
На світлинах можемо побачити польських легіонерів, зокрема, уланів.
Восени 1915 року всі формування Легіонів, а це близько п’ятнадцяти тисяч чоловік, перебували на позиціях на Волині. Легіонери відзначилися у боях під Костюхнівкою під час російського наступу в 1916 року.
Окрім польських солдат, на фото можна побачити багато волинську місцевість, споруди зведені солдатами, на першому фото навіть приміщення кінотеатру для військових.
Джерело фото: https://zbiory.mhf.krakow.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На світлинах можемо побачити польських легіонерів, зокрема, уланів.
Восени 1915 року всі формування Легіонів, а це близько п’ятнадцяти тисяч чоловік, перебували на позиціях на Волині. Легіонери відзначилися у боях під Костюхнівкою під час російського наступу в 1916 року.
Окрім польських солдат, на фото можна побачити багато волинську місцевість, споруди зведені солдатами, на першому фото навіть приміщення кінотеатру для військових.
Джерело фото: https://zbiory.mhf.krakow.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За 15 годин пройшли 57 кілометрів: волинські патрульні взяли участь у екстремальних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 19:06
Який концерт дадуть «Один в каное» у Промені*
Сьогодні, 18:43
Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах
Сьогодні, 18:35