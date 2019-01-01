Легіонери та кінотеатр для військових: Волинь на столітніх світлинах

вдалось натрапити на нову колекцію світлин, зроблених на території Волині в 1916 році. Автор представлених кадрів невідомий польський військовий фотограф.На світлинах можемо побачити польських легіонерів, зокрема, уланів.Восени 1915 року всі формування Легіонів, а це близько п’ятнадцяти тисяч чоловік, перебували на позиціях на Волині. Легіонери відзначилися у боях під Костюхнівкою під час російського наступу в 1916 року.Окрім польських солдат, на фото можна побачити багато волинську місцевість, споруди зведені солдатами, на першому фото навіть приміщення кінотеатру для військових.Джерело фото: https://zbiory.mhf.krakow.pl