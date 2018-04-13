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Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми

Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми
Чоловіка, який у грудні 2017 року скоїв страшну аварію, засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це стало відомо з вироку Волинського обласного апеляційного суду.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року в селі Струмівка Луцького району зіткнулися BMW та «ВАЗ».

Авто не розминулися на автодорозі Устилуг–Луцьк–Рівне. Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» помер у лікарні, ще троє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Водій та пасажирка BMW, 18-річна жителька Рожищенського району, також травмувалися.

Згодом слідство встановило, що винен в цій аварії саме водій BMW, а його автомобіль був технічно несправним.

У серпні 2018 вироком Луцького міськрайонного суду чоловіку призначили покарання у виді 5 років тюрми з іспитовим терміном в 3 роки.

Проте прокурор та потерпілі оскаржили вирок в апеляційному порядку, мовляв, це надто м'яке покарання за смерть на дорозі.

Відтак, Волинський обласний апеляційний суд присудив чоловіку покарання у виді 3 років тюрми з позбавленням права керувати транпортними засобами впродовж трьох років та зобов'язав сплатити одній з потерпілих 100 000 гривень моральної шкоди.

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Теги: аварія, Струмівка, суд, вирок, апеляція
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