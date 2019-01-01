Священик УПЦ (МП) не віддав ключі: у селі на Волині віряни були змушені молитися на сходах храму





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Нагадаємо, під час парафіяльних зборів, які відбулись у селі 10 лютого, учасники зібрання одноголосно прийняли рішення приєднатись до ПЦУ. Цьому передувала спроба настоятеля інсценізувати збори громади: 3 лютого настоятель привіз у місцеву церкву мощі святих, зібрав чимало паломників зі сусідніх сіл, тоді провели голосування «Хто за батюшку?», яке попім подали як рішення громади проти переходу у ПЦУ.



Місцевий священик Іван Щербан, який не підтримав рішення громади, і на далі продовжує віддано служити Московському патріархату, не дав ключі від Свято-Миколаївського храму, тому парафіяни молились біля храму.



Молебень звершив в.о. настоятеля протоієрей Володимир Конопко.



Не зважаючи на морозний день, віряни зібрались біля свого храму та молились за мир і злагоду між християнами, за Україну і подякували Богу за все.



За повідомленням, яке надійшло у інформаційний відділ єпархії від жителів с. Мишів, людям прикро за те, що священик Іван Щербан розпоряджається храмом, як своїм власним. На запитання де ми маємо молитись?- відповідає: «Будуйте свій храм».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перше богослужіння у складі Православної церкви України у селі Мишів Іваничівського благочиння відбулося 23 лютого, однак люди були змушені молитися на порозі храму.Про це повідомляє Район.Іваничі Нагадаємо, під час парафіяльних зборів, які відбулись у селі 10 лютого, учасники зібрання одноголосно прийняли рішення приєднатись до ПЦУ. Цьому передувала спроба настоятеля інсценізувати збори громади: 3 лютого настоятель привіз у місцеву церкву мощі святих, зібрав чимало паломників зі сусідніх сіл, тоді провели голосування «Хто за батюшку?», яке попім подали як рішення громади проти переходу у ПЦУ.Місцевий священик, який не підтримав рішення громади, і на далі продовжує віддано служити Московському патріархату, не дав ключі від Свято-Миколаївського храму, тому парафіяни молились біля храму.Молебень звершив в.о. настоятеля протоієрейНе зважаючи на морозний день, віряни зібрались біля свого храму та молились за мир і злагоду між християнами, за Україну і подякували Богу за все.За повідомленням, яке надійшло у інформаційний відділ єпархії від жителів с. Мишів, людям прикро за те, що священик Іван Щербан розпоряджається храмом, як своїм власним. На запитання де ми маємо молитись?- відповідає: «Будуйте свій храм».

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