Луцького депутата Ткачука, якого впіймали на хабарі, посадили під домашній арешт

Євгену Ткачуку, якого впіймали під час дачі хабара посадовцю управління Держпраці, обрали міру запобіжного заходу.



Відбулося це у неділю, 24 лютого, повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі прокуратури області.



Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука



За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.



23 лютого Євгену Ткачуку



24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю.



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