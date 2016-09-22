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Луцького депутата Ткачука, якого впіймали на хабарі, посадили під домашній арешт

Луцького депутата Ткачука, якого впіймали на хабарі, посадили під домашній арешт
Депутату Євгену Ткачуку, якого впіймали під час дачі хабара посадовцю управління Держпраці, обрали міру запобіжного заходу.

Відбулося це у неділю, 24 лютого, повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі прокуратури області.

Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю управління Держпраці в області.

За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.

23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.

24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю.

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Теги: депутат, хабар, Ткачук, Луцьк
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Коментарі 1
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Женік не сци .... порішаємо !!!!
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