Священику дали час на роздуми: ще дві волинські громади приєднались до ПЦУ





Відповідне рішення люди прийняли на зборах релігійної громади.



З 56 присутніх 46 проголосували "за", 10 - утримались. Священику дали час, щоб подумав щодо переходу.



Окрім того, громада церкви Іоанна Богослова с. Охнівка, Володимир-Волинського району також вирішила приєднатись до ПЦУ.



Нагадаємо, що довкола рішення громади с. Жидичин, Ківерцівського району про перехід до ПЦУ розгорівся неабиякий скандал, а колишній настоятель церкви стріляв з мисливської рушниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Вишеньки, Рожищенського району проголосувала за перехід до Православної церкви України.Відповідне рішення люди прийняли на зборах релігійної громади.З 56 присутніх 46 проголосували "за", 10 - утримались. Священику дали час, щоб подумав щодо переходу.Окрім того, громада церкви Іоанна Богослова с. Охнівка, Володимир-Волинського району також вирішила приєднатись до ПЦУ.Нагадаємо, що довкола рішення громади с. Жидичин, Ківерцівського району про перехід до ПЦУ розгорівся неабиякий скандал, а колишній настоятель церкви стріляв з мисливської рушниці.

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