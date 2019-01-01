Священику дали час на роздуми: ще дві волинські громади приєднались до ПЦУ
Сьогодні, 18:20
Громада села Вишеньки, Рожищенського району проголосувала за перехід до Православної церкви України.
Відповідне рішення люди прийняли на зборах релігійної громади.
З 56 присутніх 46 проголосували "за", 10 - утримались. Священику дали час, щоб подумав щодо переходу.
Окрім того, громада церкви Іоанна Богослова с. Охнівка, Володимир-Волинського району також вирішила приєднатись до ПЦУ.
Нагадаємо, що довкола рішення громади с. Жидичин, Ківерцівського району про перехід до ПЦУ розгорівся неабиякий скандал, а колишній настоятель церкви стріляв з мисливської рушниці.
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Відповідне рішення люди прийняли на зборах релігійної громади.
З 56 присутніх 46 проголосували "за", 10 - утримались. Священику дали час, щоб подумав щодо переходу.
Окрім того, громада церкви Іоанна Богослова с. Охнівка, Володимир-Волинського району також вирішила приєднатись до ПЦУ.
Нагадаємо, що довкола рішення громади с. Жидичин, Ківерцівського району про перехід до ПЦУ розгорівся неабиякий скандал, а колишній настоятель церкви стріляв з мисливської рушниці.
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