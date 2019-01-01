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Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу

Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу
У селищі Голоби на трасі М19 зіткнулися вантажівка та маршрутка.

Аварія сталася вранці, 25 лютого, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Водій вантажного автомобіля Renault під керуванням громадянина Республіки Білорусь не дотримався безпечної дистанції з маршрутним автомобілем Mercedes-Benz, який рухався у попутному напрямку попереду.

Аби уникнути наїзду у вибоїну, водій маршрутного автомобіля загальмував, а вантажний автомобіль, здійснюючи гальмування, не встиг вчасно зупинитись через вагу та об'єм. Унаслідок цього відбулось зіткнення, після якого маршрутку викинуло на зустрічну смугу руху і вона злетіла у кювет.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу
Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу
Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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