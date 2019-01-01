Аварія на Волині: від зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на зустрічну смугу
Сьогодні, 09:32
У селищі Голоби на трасі М19 зіткнулися вантажівка та маршрутка.
Аварія сталася вранці, 25 лютого, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Водій вантажного автомобіля Renault під керуванням громадянина Республіки Білорусь не дотримався безпечної дистанції з маршрутним автомобілем Mercedes-Benz, який рухався у попутному напрямку попереду.
Аби уникнути наїзду у вибоїну, водій маршрутного автомобіля загальмував, а вантажний автомобіль, здійснюючи гальмування, не встиг вчасно зупинитись через вагу та об'єм. Унаслідок цього відбулось зіткнення, після якого маршрутку викинуло на зустрічну смугу руху і вона злетіла у кювет.
Унаслідок аварії ніхто не постраждав.
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Аварія сталася вранці, 25 лютого, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Водій вантажного автомобіля Renault під керуванням громадянина Республіки Білорусь не дотримався безпечної дистанції з маршрутним автомобілем Mercedes-Benz, який рухався у попутному напрямку попереду.
Аби уникнути наїзду у вибоїну, водій маршрутного автомобіля загальмував, а вантажний автомобіль, здійснюючи гальмування, не встиг вчасно зупинитись через вагу та об'єм. Унаслідок цього відбулось зіткнення, після якого маршрутку викинуло на зустрічну смугу руху і вона злетіла у кювет.
Унаслідок аварії ніхто не постраждав.
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