Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок

У Луцьку просять виділити кошти з бюджету міста на ремонт транспортних засобів патрульних.Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Заступник начальника Луцького відділення поліціїрозповів, що управління патрульної поліції звернулося з проханням виділити кошти на ремонт транспортних засобів.У 2019 році на ремонт автівок планують витратити 500 тисяч гривень. Торік на ці потреби також спрямовували кошти з міського бюджету.