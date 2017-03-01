Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок
Сьогодні, 10:48
У Луцьку просять виділити кошти з бюджету міста на ремонт транспортних засобів патрульних.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника Луцького відділення поліції Леонід Прокопчук розповів, що управління патрульної поліції звернулося з проханням виділити кошти на ремонт транспортних засобів.
У 2019 році на ремонт автівок планують витратити 500 тисяч гривень. Торік на ці потреби також спрямовували кошти з міського бюджету.
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Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника Луцького відділення поліції Леонід Прокопчук розповів, що управління патрульної поліції звернулося з проханням виділити кошти на ремонт транспортних засобів.
У 2019 році на ремонт автівок планують витратити 500 тисяч гривень. Торік на ці потреби також спрямовували кошти з міського бюджету.
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Коментарі 1
Хто ламав той хай за рахунок зарплатити ремонтує
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