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Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок

Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок
У Луцьку просять виділити кошти з бюджету міста на ремонт транспортних засобів патрульних.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Заступник начальника Луцького відділення поліції Леонід Прокопчук розповів, що управління патрульної поліції звернулося з проханням виділити кошти на ремонт транспортних засобів.

У 2019 році на ремонт автівок планують витратити 500 тисяч гривень. Торік на ці потреби також спрямовували кошти з міського бюджету.

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Теги: поліція, гроші, ремонт, авто
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