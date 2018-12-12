У Луцьку замінили лише один ліфт, де загинула жінка





Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Депутат міськради Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з ремонтом ліфтів у місті.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що



Модернізація одного ліфта вартує 750 тисяч гривень. Ще понад сотню ліфтів капітально відремонтували. А загалом же у Луцьку працює майже 800 ліфтів.



«Ми всі розуміємо, якщо держава не змінить підхід до цього питання, то буде не лише в Луцьку, а й в Україні колапс. Кожні чотири роки має проводитись капітальний ремонт», - зауважив Крась.

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