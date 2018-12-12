У Луцьку замінили лише один ліфт, де загинула жінка
Сьогодні, 11:03
У Луцьку повністю модернізували лише один ліфт на проспекті Молоді, у якому загинула жінка.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міськради Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з ремонтом ліфтів у місті.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що встановили лише один ліфт на проспекті Молоді, де трагічно загинула жінка.
Модернізація одного ліфта вартує 750 тисяч гривень. Ще понад сотню ліфтів капітально відремонтували. А загалом же у Луцьку працює майже 800 ліфтів.
«Ми всі розуміємо, якщо держава не змінить підхід до цього питання, то буде не лише в Луцьку, а й в Україні колапс. Кожні чотири роки має проводитись капітальний ремонт», - зауважив Крась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міськради Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з ремонтом ліфтів у місті.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що встановили лише один ліфт на проспекті Молоді, де трагічно загинула жінка.
Модернізація одного ліфта вартує 750 тисяч гривень. Ще понад сотню ліфтів капітально відремонтували. А загалом же у Луцьку працює майже 800 ліфтів.
«Ми всі розуміємо, якщо держава не змінить підхід до цього питання, то буде не лише в Луцьку, а й в Україні колапс. Кожні чотири роки має проводитись капітальний ремонт», - зауважив Крась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 12 вулиць «тонуть» у темряві
Сьогодні, 11:08
У Луцьку замінили лише один ліфт, де загинула жінка
Сьогодні, 11:03
Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів, – Президент про децентралізацію
Сьогодні, 11:02