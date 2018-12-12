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У Луцьку замінили лише один ліфт, де загинула жінка

У Луцьку замінили лише один ліфт, де загинула жінка
У Луцьку повністю модернізували лише один ліфт на проспекті Молоді, у якому загинула жінка.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат міськради Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з ремонтом ліфтів у місті.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що встановили лише один ліфт на проспекті Молоді, де трагічно загинула жінка.

Модернізація одного ліфта вартує 750 тисяч гривень. Ще понад сотню ліфтів капітально відремонтували. А загалом же у Луцьку працює майже 800 ліфтів.

«Ми всі розуміємо, якщо держава не змінить підхід до цього питання, то буде не лише в Луцьку, а й в Україні колапс. Кожні чотири роки має проводитись капітальний ремонт», - зауважив Крась.

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Теги: ліфт, Луцьк, ремонт, мерія
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