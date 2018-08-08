Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі
Сьогодні, 11:17
У Луцьку цьогоріч планують розпочати ремонт проспекту Волі. Однак у міській раді кажуть, що він може затягнутися на два роки.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що проект щодо капітального ремонту проспекту передали на експертизу. Після затвердження у місті оголосять торги на проведення ремонту, який може затягнутися на два роки. Обійдуться роботи місту у 70 мільйонів гривень.
Окрім того, у Луцьку планують відремонтувати й вулицю Богдана Хмельницького.
«Не думаю, що за рік місто потягне проспект Волі. Щодо Богдана Хмельницького, то я не впевнений, що роботи розпочнуться цього року. Проект зараз мене не влаштовує. Я не зовсім хотів би застосовувати ту технологію, яку там вказали», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що проект щодо капітального ремонту проспекту передали на експертизу. Після затвердження у місті оголосять торги на проведення ремонту, який може затягнутися на два роки. Обійдуться роботи місту у 70 мільйонів гривень.
Окрім того, у Луцьку планують відремонтувати й вулицю Богдана Хмельницького.
«Не думаю, що за рік місто потягне проспект Волі. Щодо Богдана Хмельницького, то я не впевнений, що роботи розпочнуться цього року. Проект зараз мене не влаштовує. Я не зовсім хотів би застосовувати ту технологію, яку там вказали», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття
Сьогодні, 11:35
У Луцьку пропонують «карати» порушників прибиранням сміття
Сьогодні, 11:21
Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі
Сьогодні, 11:17
У Луцьку 12 вулиць «тонуть» у темряві
Сьогодні, 11:08