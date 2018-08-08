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Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі

Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі
У Луцьку цьогоріч планують розпочати ремонт проспекту Волі. Однак у міській раді кажуть, що він може затягнутися на два роки.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що проект щодо капітального ремонту проспекту передали на експертизу. Після затвердження у місті оголосять торги на проведення ремонту, який може затягнутися на два роки. Обійдуться роботи місту у 70 мільйонів гривень.

Окрім того, у Луцьку планують відремонтувати й вулицю Богдана Хмельницького.

«Не думаю, що за рік місто потягне проспект Волі. Щодо Богдана Хмельницького, то я не впевнений, що роботи розпочнуться цього року. Проект зараз мене не влаштовує. Я не зовсім хотів би застосовувати ту технологію, яку там вказали», - зауважив він.

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Теги: ремонт, вулиці, Луцьк
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