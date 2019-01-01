Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
У Луцьку планують закупити 30 новеньких тролейбусів загальною вартістю в понад 4 мільйони євро.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що місто хоче отримати позику від Мінфіну та Міністерства інфраструктури на закупівлю нових тролейбусів. Йдеться про 4,3 мільйона євро. Місто ж має виділити на ці потреби понад 20 мільйонів гривень.
Спочатку проведуть тендер і вже після цього Луцьк отримає необхідні кошти.
Депутат Павло Данильчук нагадав про ситуацію, яка склалася зі швейцарськими тролейбусами. Тоді ж тендер «провалився», а на сьогодні про це питання забули. Єлова відповіла, що на закупівлю цих тролейбусів цьогоріч кошти не передбачили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що місто хоче отримати позику від Мінфіну та Міністерства інфраструктури на закупівлю нових тролейбусів. Йдеться про 4,3 мільйона євро. Місто ж має виділити на ці потреби понад 20 мільйонів гривень.
Спочатку проведуть тендер і вже після цього Луцьк отримає необхідні кошти.
Депутат Павло Данильчук нагадав про ситуацію, яка склалася зі швейцарськими тролейбусами. Тоді ж тендер «провалився», а на сьогодні про це питання забули. Єлова відповіла, що на закупівлю цих тролейбусів цьогоріч кошти не передбачили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
У Луцьку чотирьох людей покусали тварини
Сьогодні, 12:40
У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами
Сьогодні, 12:37