Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро

У Луцьку планують закупити 30 новеньких тролейбусів загальною вартістю в понад 4 мільйони євро.Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту бюджету та фінансівповідомила, що місто хоче отримати позику від Мінфіну та Міністерства інфраструктури на закупівлю нових тролейбусів. Йдеться про 4,3 мільйона євро. Місто ж має виділити на ці потреби понад 20 мільйонів гривень.Спочатку проведуть тендер і вже після цього Луцьк отримає необхідні кошти.Депутатнагадав про ситуацію, яка склалася зі швейцарськими тролейбусами. Тоді ж тендер «провалився», а на сьогодні про це питання забули. Єлова відповіла, що на закупівлю цих тролейбусів цьогоріч кошти не передбачили.