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Зниклого волинянина знайшли на вокзалі у Чернівцях

Зниклого волинянина знайшли на вокзалі у Чернівцях
У Чернівцях вчора, 24 лютого, на вокзалі знайшли безвісти зниклого чоловіка з Волині.

Чоловік виглядав схвильовано та розгублено. Перевіривши дані громадянина виявилося, що чоловік розшукується як безвісти відсутній з 20 лютого Луцьким ВП ГУНП у Волинській області. Інспектори одразу зв’язалися поліцейськими та повідомили про виявлення чоловіка, - інформує патрульна поліція Чернівецької області.

Чоловік звернувся до поліцейських із заявою для того, щоб припинити розшук, оскільки перебуває в Чернівцях за власним бажанням. Проти громадянина не вчинялися ніякі протиправні дії зі сторони інших осіб, почував він себе добре.

Також повідомили матір, яка не знаючи місця перебування сина хвилювалися за нього.

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Теги: Чернівці, розшук, волинянин
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