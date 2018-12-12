Зниклого волинянина знайшли на вокзалі у Чернівцях

У Чернівцях вчора, 24 лютого, на вокзалі знайшли безвісти зниклого чоловіка з Волині.Чоловік виглядав схвильовано та розгублено. Перевіривши дані громадянина виявилося, що чоловік розшукується як безвісти відсутній з 20 лютого Луцьким ВП ГУНП у Волинській області. Інспектори одразу зв’язалися поліцейськими та повідомили про виявлення чоловіка, - інформує патрульна поліція Чернівецької області.Чоловік звернувся до поліцейських із заявою для того, щоб припинити розшук, оскільки перебуває в Чернівцях за власним бажанням. Проти громадянина не вчинялися ніякі протиправні дії зі сторони інших осіб, почував він себе добре.Також повідомили матір, яка не знаючи місця перебування сина хвилювалися за нього.