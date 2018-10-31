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Назвали луцькі підприємства, які найбільше загиджують вулиці після ремонтів

Назвали луцькі підприємства, які найбільше загиджують вулиці після ремонтів
У Луцьку торік виявили 93 порушення після здачі ордерів на проведення земляних робіт.

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у 2018 році видали 551 аварійний ордер щодо проведення земляних робіт. За рік відновили 356 ділянок, у 93 випадках виявили порушення. Ще у 23 випадках роботи здійснювали без погоджень.

Найбільші порушники, які не відновлюють благоустрій після проведення робіт, - ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал» та ПрАТ «Волиньобленерго».

Секретар міської ради Григорій Пустовіт відзначив, що у місті прокладають телефонні кабелі, кабелі для телебачення.

Зокрема, на Гулака Артемовського 4 роки після таких робіт не відновлюють тротуар. Він також сказав, що не потрібно поспішати з відновленням благоустрою, адже, наприклад, поблизу школи №23 поспіхом поклали плитку і вона просіла.

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Теги: підприємства, порушники, Луцьк, забруднення
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