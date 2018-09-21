Ранкова аварія у Луцьку: легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент трапився на вулиці Гордіюк, зранку 26 лютого, поблизу Північного ринку.



Водій Volkswagen в’їхав у маршрутне таксі. Як видно з фото легковик отримав значні механічні пошкодження.



За попередніми даними постраждалих у ДТП немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і Volkswagen Jetta.Про цеповідомили очевидці.Інцидент трапився на вулиці Гордіюк, зранку 26 лютого, поблизу Північного ринку.Водій Volkswagen в’їхав у маршрутне таксі. Як видно з фото легковик отримав значні механічні пошкодження.За попередніми даними постраждалих у ДТП немає.

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