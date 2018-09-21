Ранкова аварія у Луцьку: легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 09:51
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і Volkswagen Jetta.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився на вулиці Гордіюк, зранку 26 лютого, поблизу Північного ринку.
Водій Volkswagen в’їхав у маршрутне таксі. Як видно з фото легковик отримав значні механічні пошкодження.
За попередніми даними постраждалих у ДТП немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився на вулиці Гордіюк, зранку 26 лютого, поблизу Північного ринку.
Водій Volkswagen в’їхав у маршрутне таксі. Як видно з фото легковик отримав значні механічні пошкодження.
За попередніми даними постраждалих у ДТП немає.
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