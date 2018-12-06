У Луцьку – майже 300 домашніх насильників

На обліку в Луцькому відділі поліції станом на 1 січня цього року перебувало 263 людей, які вчиняли домашнє насильство.Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.Із загальної кількості людей, які вчиняли домашнє насильство, 240 чоловіків та 23 жінок.Поліцейські винесли 367 попереджень про недопустимість вчинення домашнього насильства (з них: чоловікам – 341, жінкам – 28).За ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) склали 315 протоколів, із них за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми) – 105.Протягом другого півріччя 2018 року зареєстрували 10 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.