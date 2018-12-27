Луцьким вихователям хочуть виділити 2,5 мільйона на премії

Депутати Луцькради мають намір передбачити у бюджеті видатки на виплату премій вихователям у дитсадках.Відповідну зміну до бюджету запропонувала депутат Луцькрадина засіданні бюджетної комісії у вівторок, 26 лютого.Вона зауважила, що ДНЗ не можуть набрати нових педагогів, бо ніхто не хоче працювати за таку низьку заробітну плату. Відтак запропонувала виділити з міського бюджету 2,5 мільйона гривень на виплату премій вихователям у 1 та 2 кварталі.Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської радизазначила, що така ситуація з заробітними платами склалася не тільки в освітній галузі, а й у медицині. Тому пропозицію варто розглянути комплексно.Разом з тим вона зауважила, що наразі знайти суму важко, адже місто має чимало інших фінансових зобов’язань.Депутат не підтримали пропозицію Алли Надточій, її обговорюватимуть на пленарному засіданні сесії міськради з рештою депутатів.