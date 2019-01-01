«Побратими України» привезли тренажери волинянам, які тренувалися у столітній хаті-розвалюсі





Нагадаємо, що на тренажерну залу хату хлопці



Згодом секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук повідомив, що у селі вже







Керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала розповів, що члени організації були приємно здивовані бажанням підлітків займатися спортом. Спілка підтримує прагнення молоді до ведення здорового способу життя, а тому «Побратими України» вирішили допомогти юнакам з облаштуванням спортзалу. Хлопцям вже надали приміщення для занять, тому громадська організація потурбувалася, аби там з’явилися і тренажери.







«Побратими України» були вражені побаченими на сторінках соцмереж світлинами та відеороликом, де показали, з яким величезним бажанням та в яких непростих умовах тренуються хлопці з села Бірки Любешівського району. Юним спортсменам вже надали приміщення, і «Побратими» також не змогли залишитися байдужими, та привезли спортивний інвентар, який допоможе хлопцям, нашим майбутнім захисникам, повноцінно тренуватися. «Побратими України» за здоровий спосіб життя», – зазначив Юрій Ганджала.







Нагадаємо, що ГО Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» створена для допомоги населенню у вирішенні різноманітних життєвих питань. Представники організації допомагають дітям та людям похилого віку, надають необхідну підтримку та консультації учасникам бойових дій, організовують різноманітні культурні та спортивні заходи для дітей. Не так давно в обласному центрі Волині відбувся





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» купила інвентар для занять спортом волинянам, які облаштували тренажерну залу у столітній хаті.Нагадаємо, що на тренажерну залу хату хлопці перетворили стару занедбану хату у селі Бірки, що в Любешівському районі. Хлопці розповідали, що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе і зробили знаряддя для спорту власноруч.Згодом секретар Любешівської селищної радиповідомив, що у селі вже знайшли приміщення для нового тренажерного залу. Будівля розміщена у центрі села, там засклили вікна, та робили поточний ремонт, аби діти могли займатися у зручніших умовах.Керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»розповів, що члени організації були приємно здивовані бажанням підлітків займатися спортом. Спілка підтримує прагнення молоді до ведення здорового способу життя, а тому «Побратими України» вирішили допомогти юнакам з облаштуванням спортзалу. Хлопцям вже надали приміщення для занять, тому громадська організація потурбувалася, аби там з’явилися і тренажери.«Побратими України» були вражені побаченими на сторінках соцмереж світлинами та відеороликом, де показали, з яким величезним бажанням та в яких непростих умовах тренуються хлопці з села Бірки Любешівського району. Юним спортсменам вже надали приміщення, і «Побратими» також не змогли залишитися байдужими, та привезли спортивний інвентар, який допоможе хлопцям, нашим майбутнім захисникам, повноцінно тренуватися. «Побратими України» за здоровий спосіб життя», – зазначив Юрій Ганджала.Нагадаємо, що ГО Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» створена для допомоги населенню у вирішенні різноманітних життєвих питань. Представники організації допомагають дітям та людям похилого віку, надають необхідну підтримку та консультації учасникам бойових дій, організовують різноманітні культурні та спортивні заходи для дітей. Не так давно в обласному центрі Волині відбувся перший благодійний дитячий турнір із футзалу «Respect CUP» , головним організатором якої була ГО «Побратими України».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію