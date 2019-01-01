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Волинянин хотів «підірвати» натовп у Ковелі

Волинянин хотів «підірвати» натовп у Ковелі
У Ковелі поліцейські затримали псевдомінера.

25 лютого на лінію служби «102» поліції Волині зателефонував чоловік і повідомив, що під час мітингу поблизу міської ради у Ковелі буде замінування, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Вони ретельно обстежили територію поблизу адмінбудівлі. У результаті огляду вибухівки чи інших вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

Правоохоронці оперативно встановили, що дзвінок на лінію «102» здійснив 38-річний ковельчанин.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



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Теги: мінер, Ковель
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