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На Волині працівник «Нової пошти» витягнув з посилки 1800 доларів

На Волині працівник «Нової пошти» витягнув з посилки 1800 доларів
Працівник одного з відділень «Нової пошти», що у місті Ковелі, викрав з посилки більше 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Інцидент трапився наприкінці жовтня 2018 року. Відомо, що перебуваючи у кімнаті для фасування посилок четвертого відділення компанії «Нова пошта», розміщеного на вул. Вербицького, 2 у місті Ковелі та маючи вільний доступ до посилок, чоловік таємно викрав грошові кошти у розмірі 1 800 доларів США. У перерахунку згідно з курсом Національного банку України за станом на 25.10.18 року це складало 50 тис 783 грн 57 коп.

Також інформують, що чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності та виховує двох неповнолітніх дітей.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим та потерпілою була укладена угода про примирення, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. Згідно з нею, чоловік визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину та повністю відшкодував завдані збитки. Потерпіла до обвинуваченого не мала будь-яких претензій матеріального чи морального характеру.

Зважаючи на це, суд затвердив угоду, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.

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Теги: Нова пошта, гроші, викрадення, Ковель
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