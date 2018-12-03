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У волинській лікарні можна перевірити свої кістки на міцність

У волинській лікарні можна перевірити свої кістки на міцність
У лікарні в Ковелі проводять денситометрію - миттєву оцінку стану кістки.

Про це повідомили на офіційній сторінці Ковельського МТМО.

"Перевір свої кістки на міцність. Денситометрія - надточно і абсолютно безболісно проводить миттєву оцінку стану кістки, навіть на ранніх стадіях порушення її структури. Рекомендується проводити при болях в кістках, в попереку, при викривленні хребта, зниженні росту, при тривалому прийомі гормональних препаратів. Обстеження проводиться в діагностичному відділенні ЦРЛ Ковельського МТМО щоденно окрім суботи та неділі з 08.00-12.00", - йдеться у повідомленні.

Медики також додали, що людям, яким більше 40 років, слід проходити денситометрію щорічно.

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Теги: Ковель, медицина
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