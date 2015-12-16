Луцькі вихователі не отримають премій





Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Алла Надточій наголосила, що у місті – тотальна нестача кадрів.



Молодь не хоче працювати у цій галузі через мізерні зарплати і виїжджає у пошуках кращої долі. Тож вона запропонувала передбачити на перше півріччя 2019 року 2,5 мільйона гривень на премії.



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Зокрема, вихователі



«Це питання назріває вже другий рік. Ми розуміємо, яка ситуація в освіті та медицині. Зараз ми пропонуємо показати людям, які працюють у дошкільній та позашкільній освіті, що ми про них дбаємо, що вони потрібні цьому місту і заохотити їх не виїжджати», - зауважив Тарас Шляхтич.



Натомість укропівець Олександр Кравченко заявив, що не можна голосувати за такі пропозиції «з коліна».



«Ви реально думаєте, що пропозиція Алли Надточій, яка так некоректно себе поводить, буде підтримана? Вона не буде підтримана, бо не та людина її запропонувала. Будь-що, що запропонує Алла Володимирівна, не підтримають» - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.



Натомість Юлія Вусенко закликала не переходити на особистості і виділити кошти на премії працівникам освіти.



У підсумку, більшість не підтримала пропозицію Алли Надточій. "За" проголосували лише 12 із 35 депутатів.



Цю ж пропозицію виніс на голосування депутат Микола Собуцький. Її також не підтримали.

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