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Луцькі вихователі не отримають премій

Луцькі вихователі не отримають премій
У Луцькій міськраді не підтримали виділення 2,5 мільйона гривень на премії працівникам дошкільної та позашкільної освіти.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій наголосила, що у місті – тотальна нестача кадрів.

Молодь не хоче працювати у цій галузі через мізерні зарплати і виїжджає у пошуках кращої долі. Тож вона запропонувала передбачити на перше півріччя 2019 року 2,5 мільйона гривень на премії.

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Зокрема, вихователі б у такому разі отримали 20 % надбавки.

«Це питання назріває вже другий рік. Ми розуміємо, яка ситуація в освіті та медицині. Зараз ми пропонуємо показати людям, які працюють у дошкільній та позашкільній освіті, що ми про них дбаємо, що вони потрібні цьому місту і заохотити їх не виїжджати», - зауважив Тарас Шляхтич.

Натомість укропівець Олександр Кравченко заявив, що не можна голосувати за такі пропозиції «з коліна».

«Ви реально думаєте, що пропозиція Алли Надточій, яка так некоректно себе поводить, буде підтримана? Вона не буде підтримана, бо не та людина її запропонувала. Будь-що, що запропонує Алла Володимирівна, не підтримають» - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.

Натомість Юлія Вусенко закликала не переходити на особистості і виділити кошти на премії працівникам освіти.

У підсумку, більшість не підтримала пропозицію Алли Надточій. "За" проголосували лише 12 із 35 депутатів.

Цю ж пропозицію виніс на голосування депутат Микола Собуцький. Її також не підтримали.

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Теги: освіта, садочки, премії, виховалтелі, Луцькрада
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Коментарі 2
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А собі "любімим" знаходять гроші на премії кожен місяць???
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Ситуація з вихователями справді обурює. Заробітна плата мізерна, а дітей в групах інколи більше 30!!! Молодь не хоче іти на таку роботу зарплата низька, а відповідальність колосальна. З таким ставленням скоро не залишиться кому працювати!
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