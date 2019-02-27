Волинські лікарі провели надскладну операцію на сонній артерії





Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.



Надскладну операцію провели 27 лютого.



"В МТМО сьогодні 27.02.2019р. бригадою судинних хірургів проведена надскладна операція на лівій сонній артерії, яка була стенозована більш ніж на 80%. Врятоване ще одне людське життя!

Дякуємо нашим лікарям – Голубу Олександру Миколайовичу, Новаку Юрію Петровичу, Курилу Олесю Васильовичу, Приходько Тетяні Василівні, Войтовичу Василю Богдановичу! Ви просто молодці", - йдеться у повідомленні.







Довідково:



Стеноз — стійке звуження просвіту будь-якої порожнистої анатомічної структури організму.



Наприклад, розрізняють стенози судин, трахеї, кишечника, хребетного каналу, черепа тощо. Вроджений локальний стеноз аорти носить назву коарктація аорти.



Стеноз органу може бути як вродженим, так і обумовленим певним місцевим або системним патологічним процесом — проліферативним запаленням, ростом пухлини, метаболічними порушеннями тощо.

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