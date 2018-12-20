Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради

У Головному управлінні Нацполіції у Волинській області порушили кримінальну справу проти першого заступника говори Волинської обласної радиСправу порушили за частиною 2 статті 364 Криміального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).Відомо, що підставою для відкриття «криміналу» стало звернення голови Волинської облдержадміністраціїщодо неправомірних дій посадових осіб обласної ради при голосуванні за бюджет в грудні минулого року.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати посади.Нагадаємо, на Волиніміж облрадою та облдержадміністрацієюна 2019 рік з порушеннями.