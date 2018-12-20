вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради

Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради
У Головному управлінні Нацполіції у Волинській області порушили кримінальну справу проти першого заступника говори Волинської обласної ради Олександра Пирожика.

Справу порушили за частиною 2 статті 364 Криміального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Відомо, що підставою для відкриття «криміналу» стало звернення голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка щодо неправомірних дій посадових осіб обласної ради при голосуванні за бюджет в грудні минулого року.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати посади.

Нагадаємо, на Волині тривають баталії між облрадою та облдержадміністрацією через прийнятий на сесії Волиньради бюджет на 2019 рік з порушеннями.

Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Пирожик, бюджет, кримінальна справа, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А хто носитиме пирожику сухарі? Може схуднути, що шкідливо для здоровя...
Відповісти
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Лас-Вегас на вулицях – недопрацювання влади»: Покровський закликає боротися з гральним бізнесом
Сьогодні, 18:00
Данилко не виключив участь Вєрки Сердючки на Євробаченні
Сьогодні, 17:58
Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради
Сьогодні, 17:48
Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО
Сьогодні, 17:44
У Луцьку зменшилася кількість членів виконкому міськради
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік
20 грудень, 2018, 15:28
На компенсацію субсидій в Луцьку виділили майже 70 мільйонів гривень На компенсацію субсидій в Луцьку виділили майже 70 мільйонів гривень
30 червень, 2016, 16:02
Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді
Сьогодні, 12:34
Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво
23 лютий, 01:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
У Нововолинську обрали найспортивнішу сім'ю
Сьогодні, 18:42
 0
У Луцьку затримали фуру з незаконно зрубаною в Цуманській пущі деревиною
Сьогодні, 18:41
 0
На Волині з чоловіка, який незаконно рубав дерева, хочуть стягнути 100 000 гривень збитків
Сьогодні, 18:34
 0
У Ковелі в чоловіка знайшли наркотики
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8