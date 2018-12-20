Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради
Сьогодні, 17:48
У Головному управлінні Нацполіції у Волинській області порушили кримінальну справу проти першого заступника говори Волинської обласної ради Олександра Пирожика.
Справу порушили за частиною 2 статті 364 Криміального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Відомо, що підставою для відкриття «криміналу» стало звернення голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка щодо неправомірних дій посадових осіб обласної ради при голосуванні за бюджет в грудні минулого року.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати посади.
Нагадаємо, на Волині тривають баталії між облрадою та облдержадміністрацією через прийнятий на сесії Волиньради бюджет на 2019 рік з порушеннями.
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Справу порушили за частиною 2 статті 364 Криміального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Відомо, що підставою для відкриття «криміналу» стало звернення голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка щодо неправомірних дій посадових осіб обласної ради при голосуванні за бюджет в грудні минулого року.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати посади.
Нагадаємо, на Волині тривають баталії між облрадою та облдержадміністрацією через прийнятий на сесії Волиньради бюджет на 2019 рік з порушеннями.
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Коментарі 1
А хто носитиме пирожику сухарі? Може схуднути, що шкідливо для здоровя...
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