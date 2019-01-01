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З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО

З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
У Луцьку розпочалося молитовне стояння прихильників УПЦ (МП).

Стартувала подія у четвер, 28 лютого, близько 11:00.

Нагадаємо, днями секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про перекриття центральних вулиць міста через ходу вірян УПЦ (МП). Попередньо вони мали йти за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.

Однак речник Волинської єпархії УПЦ (МП) Олег Точинський у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost спростував цю інформацію. Мовляв, про захід владу повідомляли заздалегідь і про ходу вулицями Луцька не йшлося.

Загальнообласне молитовне стояння на захист прав вірян Української православної церкви Московського патріархату розпочалося на Київському майдані міста. Територію довкола патрулюють поліцейські.



Очолюють молитовне стояння митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

На плакатах, які принесли з собою віряни, є написи "З нами Бог", "Ми є УПЦ", "Припиніть захват храмів". Перехожих же просять обходити місце протесту.

На місці події також працюють вибухотехніки.

З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО
З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО

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Теги: молитовне стояння, релігія, УПЦ МП, Луцьк
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Коментарі 10
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хай валять на Залізничний вокзал,там якразд поїзд в матушку-расєю на маскву о 12:30 , якраз впораються)
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Діти мої розходьтесь по домах
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хай валять на Залізничний вокзал,там якразд поїзд в матушку-расєю на маскву о 12:30 , якраз впораються)
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А ви валіть в Америку.
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Бог не тіки з ними, Бог з усіма ввіруючими. Яке вони мають право забороняти ПЦУ? Хто їм дав право забороняти людям вибирати свою українську церкву. Коли цей мп відповість за антиукраїнську діяльність в Україні?
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Ви валіть в Америку
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Пожинаємо плоди багатовікової колонізації (в т.ч. духовної). Тепер чужинці в нашій хаті вчать як дітей виховувати!
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УГКЦ в Києві в Святій Софії проведе службу. Філька проти, а всім пох
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продажні попи позбирали вірян які не розібралися хто така рпц і що вона робить в Україні.Треба цим людям пояснювати хто ще не зрозумів,що церква агресора не маєправа існування в Україні.Люде водять до рпц своїх діток,а завтра на Донбасі кацапи по цих дітках стрілятимуть зі зброї.
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Одна "молодь" зібралась))) Подивитись - справжній зомбі-ленд
Геть московського попа з України!!!
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