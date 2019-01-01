З нами Бог: у Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийшли на майдан. ФОТО





Стартувала подія у четвер, 28 лютого, близько 11:00.



Нагадаємо, днями секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав



Однак речник Волинської єпархії УПЦ (МП) Олег Точинський у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost спростував цю інформацію. Мовляв, про захід владу повідомляли заздалегідь і про ходу вулицями Луцька не йшлося.



Загальнообласне молитовне стояння на захист прав вірян Української православної церкви Московського патріархату розпочалося на Київському майдані міста. Територію довкола патрулюють поліцейські.







Очолюють молитовне стояння митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.



На плакатах, які принесли з собою віряни, є написи "З нами Бог", "Ми є УПЦ", "Припиніть захват храмів". Перехожих же просять обходити місце протесту.



На місці події також працюють вибухотехніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочалося молитовне стояння прихильників УПЦ (МП).Стартувала подія у четвер, 28 лютого, близько 11:00.Нагадаємо, днями секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про перекриття центральних вулиць міста через ходу вірян УПЦ (МП). Попередньо вони мали йти за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.Однак речник Волинської єпархії УПЦ (МП)у коментаріспростував цю інформацію. Мовляв, про захід владу повідомляли заздалегідь і про ходу вулицями Луцька не йшлося.Загальнообласне молитовне стояння на захист прав вірян Української православної церкви Московського патріархату розпочалося на Київському майдані міста. Територію довкола патрулюють поліцейські.Очолюють молитовне стояння митрополит Володимир-Волинський і Ковельськийта єпископ Волинський і ЛуцькийНа плакатах, які принесли з собою віряни, є написи "З нами Бог", "Ми є УПЦ", "Припиніть захват храмів". Перехожих же просять обходити місце протесту.На місці події також працюють вибухотехніки.

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