У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку на вулиці Івана Франка, 53 трапилась пожежа на даху житлового будинку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився сьогодні, 28 лютого, приблизно о 11:15.
Наразі на місці події працюють багато машин рятувальників, а також поліція швидка.
Рятувальникам вдалось швидко ліквідувати пожежу. Про причини та наслідки загорання поки невідомо.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився сьогодні, 28 лютого, приблизно о 11:15.
Наразі на місці події працюють багато машин рятувальників, а також поліція швидка.
Рятувальникам вдалось швидко ліквідувати пожежу. Про причини та наслідки загорання поки невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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