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У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО

У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Івана Франка, 53 трапилась пожежа на даху житлового будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився сьогодні, 28 лютого, приблизно о 11:15.

Наразі на місці події працюють багато машин рятувальників, а також поліція швидка.

Рятувальникам вдалось швидко ліквідувати пожежу. Про причини та наслідки загорання поки невідомо.

У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО
У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО

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Теги: пожежа, новобудова, Луцьк
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