У Луцьку – пожежа в житловому будинку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інцидент трапився сьогодні, 28 лютого, приблизно о 11:15.



Наразі на місці події працюють багато машин рятувальників, а також поліція швидка.



Рятувальникам вдалось швидко ліквідувати пожежу. Про причини та наслідки загорання поки невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Івана Франка, 53 трапилась пожежа на даху житлового будинку.Про цестало відомо з власних джерел.Інцидент трапився сьогодні, 28 лютого, приблизно о 11:15.Наразі на місці події працюють багато машин рятувальників, а також поліція швидка.Рятувальникам вдалось швидко ліквідувати пожежу. Про причини та наслідки загорання поки невідомо.

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