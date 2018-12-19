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Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ

Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Воротнівський ботанічний заказник, що поблизу Луцька, який через неймовірну красу називають «волинською Швейцарією», прекрасний у будь-яку пору року та за будь-якої погоди.

Коли ж у повітрі вже чути подих весни, то тут, серед безмежного лісу, особливо гостро відчутна потреба у пробудженні природи. Здається, от-от спокійний, дещо похмурий ліс наповниться співом птахів, от-от із сирої, холодної і монотонної землі проб'ється перша яскраво зелена травичка, а згодом - і різнобарв'я квітів.

Поки ж землю пригріває вже весняне сонечко, трьохсотлітні дубів та кремезні смереки налаштовуються розпустити перші бруньки, а дикі качки плавають озерцями, що заховалися між деревами «волинської Швейцарії».

Яким був перший день весни у Воротнівському ботанічному заказнику, пропонуємо переглянути на світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.

Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото - Катерини Приступи

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Теги: Воротнів, Волинь, весна
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