Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:35
Воротнівський ботанічний заказник, що поблизу Луцька, який через неймовірну красу називають «волинською Швейцарією», прекрасний у будь-яку пору року та за будь-якої погоди.
Коли ж у повітрі вже чути подих весни, то тут, серед безмежного лісу, особливо гостро відчутна потреба у пробудженні природи. Здається, от-от спокійний, дещо похмурий ліс наповниться співом птахів, от-от із сирої, холодної і монотонної землі проб'ється перша яскраво зелена травичка, а згодом - і різнобарв'я квітів.
Поки ж землю пригріває вже весняне сонечко, трьохсотлітні дубів та кремезні смереки налаштовуються розпустити перші бруньки, а дикі качки плавають озерцями, що заховалися між деревами «волинської Швейцарії».
Яким був перший день весни у Воротнівському ботанічному заказнику, пропонуємо переглянути на світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Фото - Катерини Приступи
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Коли ж у повітрі вже чути подих весни, то тут, серед безмежного лісу, особливо гостро відчутна потреба у пробудженні природи. Здається, от-от спокійний, дещо похмурий ліс наповниться співом птахів, от-от із сирої, холодної і монотонної землі проб'ється перша яскраво зелена травичка, а згодом - і різнобарв'я квітів.
Поки ж землю пригріває вже весняне сонечко, трьохсотлітні дубів та кремезні смереки налаштовуються розпустити перші бруньки, а дикі качки плавають озерцями, що заховалися між деревами «волинської Швейцарії».
Яким був перший день весни у Воротнівському ботанічному заказнику, пропонуємо переглянути на світлинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Фото - Катерини Приступи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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