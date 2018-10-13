Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 17:49
У селі Підгайці Луцького району до заплави річки Стир двоє чоловіків привезли будівельне та побутове сміття.
Випадковим свідком цього став Володимир Гнатюк, який зафіксував усе на відео та оприлюднив його у facebook.
Чоловік зазначає, що інцидент трапився сьогодні, 2 березня. На запитання автора відео для чого люди привезли сміття до заплави річки, ті відповіли, що всі так роблять.
“Сюди всі вивозять, ніхто не казав, що не можна”, — прокоментував порушник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Випадковим свідком цього став Володимир Гнатюк, який зафіксував усе на відео та оприлюднив його у facebook.
Чоловік зазначає, що інцидент трапився сьогодні, 2 березня. На запитання автора відео для чого люди привезли сміття до заплави річки, ті відповіли, що всі так роблять.
“Сюди всі вивозять, ніхто не казав, що не можна”, — прокоментував порушник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 17:49
Волинські митники виявили більше 100 випадків заниження вартості автомобілів, завезених з Литви
Сьогодні, 17:25
Волинські синоптики прогнозують потепління. ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
Хлопець облив кислотою: хірург з Волині прооперував жінку, яка 9 років жила зі шрамами. ВІДЕО
Сьогодні, 16:09