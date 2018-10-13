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Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО

Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО
У селі Підгайці Луцького району до заплави річки Стир двоє чоловіків привезли будівельне та побутове сміття.

Випадковим свідком цього став Володимир Гнатюк, який зафіксував усе на відео та оприлюднив його у facebook.

Чоловік зазначає, що інцидент трапився сьогодні, 2 березня. На запитання автора відео для чого люди привезли сміття до заплави річки, ті відповіли, що всі так роблять.

“Сюди всі вивозять, ніхто не казав, що не можна”, — прокоментував порушник.

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Теги: сміття, Підгайці, Стир, заплава
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