Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО





Випадковим свідком цього став Володимир Гнатюк, який зафіксував усе на відео та оприлюднив його у



Чоловік зазначає, що інцидент трапився сьогодні, 2 березня. На запитання автора відео для чого люди привезли сміття до заплави річки, ті відповіли, що всі так роблять.



“Сюди всі вивозять, ніхто не казав, що не можна”, — прокоментував порушник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького району до заплави річки Стир двоє чоловіків привезли будівельне та побутове сміття.Випадковим свідком цього став, який зафіксував усе на відео та оприлюднив його у facebook Чоловік зазначає, що інцидент трапився сьогодні, 2 березня. На запитання автора відео для чого люди привезли сміття до заплави річки, ті відповіли, що всі так роблять.“Сюди всі вивозять, ніхто не казав, що не можна”, — прокоментував порушник.

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