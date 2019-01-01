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На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ

На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ
У селі Голядин Шацького району та селі Квітневе Рожищанського району релігійні громади проголосували за перехід до Православної церкви України.

Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня.

Громада Свято-Георгіївського храму села Голядин Шацького району проголосувала за перехід до Православної Церкви України.

Підтвердила своє прагнення перейти до ПЦУ і релігійна громада села Квітневе Рожищанського району. З 84 присутніх, "за" проголосувало 70 жителів, 13 були проти, ще 1 - утримався. Священик поки не підтримав громаду.

Нагадаємо, що днями громада села Охлопів Горохівського району прийняла рішення влитися у Православну церкву України.

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Теги: церква, перехід, ПЦУ
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