На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ





Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня.



Громада Свято-Георгіївського храму села Голядин Шацького району проголосувала за перехід до Православної Церкви України.



Підтвердила своє прагнення перейти до ПЦУ і релігійна громада села Квітневе Рожищанського району. З 84 присутніх, "за" проголосувало 70 жителів, 13 були проти, ще 1 - утримався. Священик поки не підтримав громаду.



Нагадаємо, що днями громада села Охлопів Горохівського району

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