На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ

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У селі Голядин Шацького району та селі Квітневе Рожищанського району релігійні громади проголосували за перехід до Православної церкви України.
Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня.
Громада Свято-Георгіївського храму села Голядин Шацького району проголосувала за перехід до Православної Церкви України.
Підтвердила своє прагнення перейти до ПЦУ і релігійна громада села Квітневе Рожищанського району. З 84 присутніх, "за" проголосувало 70 жителів, 13 були проти, ще 1 - утримався. Священик поки не підтримав громаду.
Нагадаємо, що днями громада села Охлопів Горохівського району прийняла рішення влитися у Православну церкву України.
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Парафіяльні збори відбувалися у неділю, 3 березня.
Громада Свято-Георгіївського храму села Голядин Шацького району проголосувала за перехід до Православної Церкви України.
Підтвердила своє прагнення перейти до ПЦУ і релігійна громада села Квітневе Рожищанського району. З 84 присутніх, "за" проголосувало 70 жителів, 13 були проти, ще 1 - утримався. Священик поки не підтримав громаду.
Нагадаємо, що днями громада села Охлопів Горохівського району прийняла рішення влитися у Православну церкву України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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