Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ





Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 4 березня, на парафіяльних зборах.



Таким чином 109 людей проголосували "за" і 38 - "проти".



Настоятель місцевого храму на сходи селян не прийшов.



Зауважимо, що до Православної церкви України вже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафіяни села Веселе, Луцького району вирішили перейти до Православної церкви України.Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 4 березня, на парафіяльних зборах.Таким чином 109 людей проголосували "за" і 38 - "проти".Настоятель місцевого храму на сходи селян не прийшов.Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій

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