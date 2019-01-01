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Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ

Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
Парафіяни села Веселе, Луцького району вирішили перейти до Православної церкви України.

Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 4 березня, на парафіяльних зборах.

Таким чином 109 людей проголосували "за" і 38 - "проти".

Настоятель місцевого храму на сходи селян не прийшов.

Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій.

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Теги: громада, Веселе, перехід, ПЦУ, церква, збори
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