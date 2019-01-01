Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
Парафіяни села Веселе, Луцького району вирішили перейти до Православної церкви України.
Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 4 березня, на парафіяльних зборах.
Таким чином 109 людей проголосували "за" і 38 - "проти".
Настоятель місцевого храму на сходи селян не прийшов.
Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій.
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Відповідне рішення люди прийняли в неділю, 4 березня, на парафіяльних зборах.
Таким чином 109 людей проголосували "за" і 38 - "проти".
Настоятель місцевого храму на сходи селян не прийшов.
Зауважимо, що до Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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