Як виглядали волинські жінки 100 років тому. ФОТО

Часто сучасні жінки нарікають на важку доля, умови роботи, комфорт, умови, проте нашим землячкам на Волині 100 років тому жилось набагато важче.До уваги наших читачів світлини волинських жінок різного віку. Більшості жінок не більше 40 років.Зверніть увагу, що лише на одному фото ми бачимо посмішку, і можемо вгледіти зуби жінки. Так, тоді можливості відвідувати стоматолога мали не всі. Також стан шкіри бажає кращого. Палюче сонце влітку, вологий клімат, обвітрення взимку, все це накладало свій відбиток. Про косметику мріяти ніхто не міг.Джерел: Österreichische Nationalbibliothek