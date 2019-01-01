вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

50 кілометрів пішки трасою: на Волині двоє дітей втекли з реабілітаційного центру

50 кілометрів пішки трасою: на Волині двоє дітей втекли з реабілітаційного центру
Ковельські патрульні допомогли двом малолітнім братам, які втекли з
реабілітаційного центру.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

«Двоє хлопчиків зупиняють попутні автомобілі на трасі з Ковеля до Луцька, потрібна допомога поліції», - таке повідомлення днями отримали ковельські інспектори.

Поліцейські негайно прибули на об’їзну біля Ковеля, де виявили двох малолітніх дітей та небайдужих громадян, які, помітивши хлопців, повідомили на 102.

Патрульні поспілкувались з ними та з’ясували, що ті втекли з реабілітаційного центру в Ковелі і направлялись до свого села, що в Ковельському районі, за 50 кілометрів.

Один з хлопців був без верхнього одягу.

Інспектори втішили малих, провели профілактичну розмову та переконали, що їм краще повернутись назад, до центру, де за ними гарно доглядають і добре годують. Коли ж сімейні проблеми залагодяться, вони повернуться додому.

Двоє братів послухали патрульних та повернулись з ними в центр, де їх уже розшукували і чекали.

«На жаль, хлопці сумують за домом, але там мати зловживає алкоголем, вирішується питання, щоб передати їх батьку. Наразі цим питанням займається підрозділ ювенальної превенції. Окремо дякуємо небайдужим громадянам, які зупинились і викликали поліцію, пригостили дітей смаколиками та потім телефонували й цікавились долею дітей. Брати навіть ризикували потрапити під колеса автомобіля, але, на щастя, цього не сталось. Наразі в центрі вони мають належний догляд», - повідомив інспектор патрульної поліції Волині Іван.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, патрульні, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
Сьогодні, 11:24
У Луцьку розшукують 63-річну жінку
Сьогодні, 11:22
50 кілометрів пішки трасою: на Волині двоє дітей втекли з реабілітаційного центру
Сьогодні, 10:58
У Ковелі за тиждень – 6 пожеж
Сьогодні, 10:36
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО У Ковелі патрульні врятували п'яного 34-річного чоловіка. ФОТО
15 лютий, 10:29
Патрульні Ковеля виявили 18 автомобілів та 3 людей, які були у розшуку Патрульні Ковеля виявили 18 автомобілів та 3 людей, які були у розшуку
05 лютий, 19:14
Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину
06 січень, 08:11
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
04 січень, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реформи, освіта, транспорт: в ОТГ на Волині прозвітувався голова
Сьогодні, 12:26
 0
Шахрайка «зняла порчу» за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:24
 0
Волинські коміки пройшли у «Лігу сміху»
Сьогодні, 12:08
 0
На Волині Nissan злетів у кювет: травмувались троє людей
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині – масові пожежі сухої трави
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8