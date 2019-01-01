50 кілометрів пішки трасою: на Волині двоє дітей втекли з реабілітаційного центру

Ковельські патрульні допомогли двом малолітнім братам, які втекли зреабілітаційного центру.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.«Двоє хлопчиків зупиняють попутні автомобілі на трасі з Ковеля до Луцька, потрібна допомога поліції», - таке повідомлення днями отримали ковельські інспектори.Поліцейські негайно прибули на об’їзну біля Ковеля, де виявили двох малолітніх дітей та небайдужих громадян, які, помітивши хлопців, повідомили на 102.Патрульні поспілкувались з ними та з’ясували, що ті втекли з реабілітаційного центру в Ковелі і направлялись до свого села, що в Ковельському районі, за 50 кілометрів.Один з хлопців був без верхнього одягу.Інспектори втішили малих, провели профілактичну розмову та переконали, що їм краще повернутись назад, до центру, де за ними гарно доглядають і добре годують. Коли ж сімейні проблеми залагодяться, вони повернуться додому.Двоє братів послухали патрульних та повернулись з ними в центр, де їх уже розшукували і чекали.«На жаль, хлопці сумують за домом, але там мати зловживає алкоголем, вирішується питання, щоб передати їх батьку. Наразі цим питанням займається підрозділ ювенальної превенції. Окремо дякуємо небайдужим громадянам, які зупинились і викликали поліцію, пригостили дітей смаколиками та потім телефонували й цікавились долею дітей. Брати навіть ризикували потрапити під колеса автомобіля, але, на щастя, цього не сталось. Наразі в центрі вони мають належний догляд», - повідомив інспектор патрульної поліції Волині